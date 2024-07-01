Как не попасть на 200 тысяч: Обзор-сравнение ультрабуков Huawei MateBook X Pro и MacBook Air 15 Life.ru сравнил 15-дюймовый MacBook Air 2023 года с процессором М2 с новейшим Huawei MateBook X Pro 2024. Характеристики, цена, плюсы и минусы этих ультрабуков. 30 июня, 21:27 Как не ошибиться на 200 тыс. рублей — сравниваем ультрабуки Huawei MateBook X Pro 2024 и MacBook Air 15 2023. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / master1305, drobotdean

Когда в 2024 году перед человеком встаёт выбор ультрабука, он в первую очередь наверняка посмотрит в сторону последних моделей MacBook Air. И новые, и старые версии всегда обладали эталонными весом, толщиной и размером. За годы ситуация изменилась. Хотя MacBook Air — это, вероятно, всё ещё лучший представитель форм-фактора ультрабуков, у этой модели появилось много конкурентов. Конкурентов, которые в некоторых аспектах даже превосходят своего визави. Поэтому мы сравнили MacBook Air 2023 года с Huawei MateBook X Pro 2024-го.

Дизайн и эргономика

Дизайн и эргономика — главное, из-за чего люди обращаются к ультрабукам. Они ищут лёгкий, тонкий и по возможности небольшой компьютер, который можно взять с собой в любую поездку или на любую прогулку. В сумке, рюкзаке, портфеле или просто в руках.

В этом плане новинка Huawei однозначно выигрывает. До недавнего времени главным материалом корпуса для ультрабуков был алюминий. Apple породила этот тренд, и она же продолжает его поддерживать до сих пор. Компания Huawei пошла дальше и использовала при изготовлении MateBook X Pro 2024 магниевый сплав. И это решение было выигрышным, поскольку первое, на что обращаешь внимание, беря в руки китайский девайс, — это вес: всего 960 граммов. Для сравнения: 15-дюймовый MacBook Air весит полтора килограмма, а 13-дюймовый — 1,24 килограмма. Разница колоссальная. Ноутбук Huawei почти невесомый: им удобно пользоваться, держа на коленях сидя или упирая в живот, когда лежишь. Однако матовое покрытие подкачало: корпус охотно собирает отпечатки пальцев. Не заметить этого невозможно.

Huawei MateBook X Pro 2024, рядом MacBook Air 2023 в открытом состоянии. Фото © Life.ru / Роман Бойко

При этом MateBook X Pro 2024 чуть толще конкурента: 1,35 сантиметра против 1,15 сантиметра. Честно говоря, сложно представить ситуацию, в которой преимущества Apple в этом сравнении будут ощущаться радикально. Разве что когда портфель или рюкзак плотно набиты другими вещами. Такое бывает, когда, например, готовишься к перелёту.

Оба ноутбука открываются легко. Шарниры устройств умеренно тугие. Вторую руку использовать не приходится — так называемый тест на MacBook устройство Huawei проходит. При этом у китайского девайса крышка открывается шире: примерно до 140 градусов, против 130 градусов у MacBook. И иногда этих лишних 5–10 градусов технике Apple не хватает для более комфортного использования.

Клавиатуры у устройств превосходные. Ход клавиш больше у Huawei, к тому же механизм более тихий. Но вряд ли это делает клавиатуру MacBook Air хуже. А вот к тачпаду MateBook X Pro 2024 есть вопросы. Во-первых, он заметно меньше, чем у Apple. Во-вторых, его нижняя часть доходит до самого края корпуса. Это становится проблемой, когда упираешь ноутбук, например, в живот, работая с ним лёжа, — случаются ложные срабатывания. В остальном панель хорошая: она в меру чувствительная и имеет хорошую виброотдачу, имитирующую клики. Но у MacBook тачпад всё же лучше: он больше и удобнее. Это касается как 15-дюймовых, так и 13-дюймовых моделей.

Важно отметить, что каждая модель оборудована сканером отпечатков пальцев в кнопке Power. В обоих случаях сенсоры работают молниеносно и исключительно корректно.

Дисплей и звук

Дисплей MacBook Air имеет следующие параметры: технология изготовления — IPS, диагональ — 15,3 дюйма, разрешение 2880 на 1864 пикселя, плотность — 224 ppi, яркость — 500 нит, частота обновления — 60 Гц. В свою очередь, MateBook Pro обладает 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120 на 2080 пикселей, плотностью 264 ppi, яркостью до 1200 нит и частотой обновления до 120 Гц. В обоих случаях экраны глянцевые.

Дисплей Huawei MateBook X Pro 2024, рядом 15-дюймовый MacBook. Фото © Life.ru / Роман Бойко

На этом этапе многие могут озадачиться вопросом, почему ноутбук Huawei сравнивается с 15-дюймовым MacBook, а не с 13-дюймовым. Во-первых, под рукой оказалась именно "пятнашка", а во-вторых, диагональ у Apple немного подъедает вырез под фронтальную камеру, который интерфейсом macOS в девяти из 10 случаев маскируется довольно широкой чёрной или матовой полосой.

И да, диагональ в данном случае — единственный серьёзный аргумент, который MacBook может противопоставить Huawei. Экран Apple даже с маскировочной полосой больше, а следовательно смотреть кино и сериалы на нём, а также работать в мультиоконном режиме удобнее. Ещё у MacBook имеется технология True Tone, которая снижает нагрузку на глаза в условиях низкого освещения. Да, у экрана Huawei есть фильтр синего света, одобренный TÜV Rheinland 3.0, но до True Tone этой технологии далеко.

Во всех остальных сценариях MateBook X Pro 2024 просто избивает MacBook, не давая встать. В плане отображения контента китайский ноутбук близок к эталонному: картинка более насыщенная, контрастная и плавная. А когда включается HDR, глаза начинают балдеть.

Яркость экрана очень высокая — и её достаточно для работы в солнечный летний день у бассейна, на пляже, в парке и в огороде на даче. MacBook в этих сценариях мощности подсветки не хватает критически: работать можно, но комфортным этот процесс не назовёшь.

Звук — ещё одно поле, в котором Apple долгое время не подпускала к себе конкурентов. В случае с MacBook Air 15 используется шесть динамиков. Они не лучшие среди ноутбуков Apple, да и к тому же в устройстве имеется спорное инженерное решение в виде решёток динамиков, направленных в экран. Что мешало их вынести на боковые панели топ-кейса, которые всё равно пустуют? MateBook X Pro 2024 тоже оборудован шестью динамиками. Но они расположены гораздо удачнее: четыре выхода расположены как раз по бокам топ-кейса и ещё пара — под ними же, то есть снизу.

Оба ноутбука звучат поразительно схоже: громко, басовито, чисто. Однако звук Huawei кажется более объёмным и обволакивающим, создаётся убедительное ощущение стерео. Полагаем, это преимущество MateBook X Pro 2024 обеспечило как раз таки расположение динамиков.

При этом нельзя не отметить, что у китайского устройства отсутствует разъём для наушников. Такое ощущение, что в Huawei и сами не поняли этого решения, поэтому в комплект с ноутбуком, как бы извиняясь, положили проводные наушники с коннектором типа USB-С. Лучше бы гнули свою линию до конца и комплектовали MateBook X Pro 2024 парой беспроводных "затычек".

Производительность

Сравнивать производительность данных ноутбуков — дело непростое. Во-первых, разные архитектуры процессоров. Во-вторых, очень разные операционные системы. Тем не менее у нас есть общие впечатления о каждом из устройств и, кажется, более объективные показатели синтетических тестов.

За производительность прошлогоднего MacBook Air 15 в нашем случае отвечают: 8-ядерный чипсет М2 с четырьмя производительными (частота 3,5 ГГц) и четырьмя энергоэффективными (2,4 ГГц) ядрами, 10-ядерный графический ускоритель, а также 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Huawei отвечает на это самым мощным на рынке мобильным процессором Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами, который можно раскочегарить до 5,1 ГГц. За графику отвечает Intel Arc Graphics с 128 исполнительными блоками. Оперативной памяти — 32 Гб. Постоянной — 2 ТБ.

Корпус новинки от Huawei часто нагревается до некомфортных для тела температур, и держать его на коленях не хочется. Фото © Life.ru / Роман Бойко

Оба ноутбука превосходно удовлетворяют базовые рабочие потребности журналиста, в которые входят запуск двух браузеров (Chrome и Yandex), в каждом из которых открыто по 10 вкладок в среднем, постоянно открыты окна текстового редактора, два мессенджера (Telegram и WhatsApp), а также долгие часы вдали от розетки.

При этом в использовании каждого из ноутбуков есть нюансы. У MacBook оперативной памяти — необходимый минимум, которого только и хватает, что для вышеописанных сценариев. У Huawei её с запасом. При этом процессор Intel Core Ultra 9 185H обладает колоссальным выделением тепла — и ему в компактном корпусе порой очень душно. Как следствие, корпус новинки часто нагревается до некомфортных для тела температур. Пользоваться разогретым устройством, держа его на коленях или на животе, не хочется.

Cinebench R23 Single Core: M2 — 1701 балл;

Intel Core Ultra 9 185H — 1827 баллов (+7%).

Cinebench R23 Multi Core: M2 — 8538 баллов;

Intel Core Ultra 9 185H — 18 495 баллов (+116%).

Geekbench 5 Single Core: M2 — 1914 баллов;

Intel Core Ultra 9 185H — 1902 балла.

Geekbench 5 Multi Core: M2 — 8942 балла;

Intel Core Ultra 9 185H — 14 230 баллов (+59%).

Скорее из любопытства, нежели из практических целей, запустили на MacBook и MateBook несколько игр. Хотя оба устройства в целом годятся для запуска и даже комфортного прохождения некоторых проектов, Huawei за счёт своей звериной мощности справляется с играми значительно лучше. Так, например, "Ведьмак-3" с высокими настройками графики на MacBook идёт со стабильными 30 FPS, а на MateBook фреймрейт держится в диапазоне от 50 до 60 FPS. При этом ни то, ни другое устройство нельзя назвать геймерским: часы видеоигр скажутся на их нагреве и приведут к быстрой разрядке.

Если делать вывод о производительности, то ноутбук Huawei в максимальной комплектации значительно мощнее ноутбука Apple. Причём преимущество китайскому устройству дают не только большие объёмы оперативной и постоянной памяти, но и более мощный процессор. Однако в бытовых и простых рабочих задачах мощность MateBook X Pro 2024 избыточна. Нужно чётко осознавать, где может быть использован потенциал китайского устройства, при принятии решения о его покупке.

Интерфейсы и автономность

Традиционно начнём обзор коммуникационных возможностей с MacBook Air 15. Устройство оборудовано модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. За физические соединения отвечают два разъёма USB-C с поддержкой зарядки, а также стандартов Thunderbolt 3, USB 4 и USB 3.1 Gen 2. Имеется также магнитная площадка для подключения проприетарного коннектора MagSafe 3 от зарядного устройства. Всё расположено с левой стороны. Чем в этом плане может порадовать MateBook X Pro 2024? Беспроводное соединение обеспечивается модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Физические коннекторы — это два USB-C c поддержкой Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и зарядки, а также один USB-C типа USB 3.2 Gen 2 справа с поддержкой зарядки и DisplayPort.

Apple всегда найдёт, как заставить пользователя страдать даже по мелочам. Фото © Life.ru / Роман Бойко

Соединение Wi-Fi и Bluetooth у обоих ноутбуков достаточно быстрое и стабильное — нареканий нет. А вот разница в опыте использования разъёмов — колоссальная. Взять хотя бы удобство. У MacBook все разъёмы расположены слева, что становится болью каждый раз, когда розетка оказывается справа. Второй неприятный момент с Apple — количество разъёмов: их всего два. При этом ноутбук относительно большой: места в корпусе для дополнительных отверстий предостаточно. Но это Apple… Apple всегда найдёт, как заставить пользователя страдать даже по мелочам. Единственное, чем в этом плане MacBook Air 15 выигрывает у конкурента, так это наличием MagSafe 3. Это, безусловно, самый удобный и надёжный коннектор. Его достоинство оценит любой пользователь, когда впервые зацепится за провод и потянет за собой ноутбук. Под нагрузкой почти наверняка сработает аварийное отсоединение MagSafe 3 — и ноутбук с высокой вероятностью избежит падения.

В плане же автономности MacBook, наоборот, не оставляет шансов MateBook. Из-за процессора на архитектуре ARM чип M2 потребляет невероятно мало энергии, поэтому от одного заряда ноутбук легко проработает и 10, и 12 часов при условии, что пользователь не будет играть в нём или редактировать фото или видео. Huawei держит заряд от силы часов 7–8, что, впрочем, тоже немало. Однако, в отличие от MacBook, отправляться с MateBook в офис без зарядного устройства — рискованное дело.

В плане же автономности MacBook, наоборот, не оставляет шансов MateBook. Фото © Life.ru / Роман Бойко

К слову, о зарядном устройстве. Здесь конкуренты снова меняются инициативой. MacBook Air 15 поддерживает блоки питания мощностью до 70 Вт, однако комплектная зарядка имеет выходную мощность только на 35 Вт. Таким образом, полная зарядка ноутбука длится безумно долго — около трёх часов. При этом блок питания на 70 Вт не сильно ускоряет этот процесс: судя по тестам, которые проводили энтузиасты из Интернета, даже с мощным зарядным устройством на полную зарядку MacBook уйдёт около двух часов. MateBook X Pro 2024 комплектуется блоком питания на 90 Вт. Да, полная зарядка тоже не сказать что быстрая, примерно один час 30–40 минут, но до 50% ноутбук заряжается всего за 30 минут. Совсем другой разговор.

Напоследок пройдёмся по комплектации. В коробке с MacBook Air пользователь найдёт только слабый блок питания и кабель питания с MagSafe 3. Компания Huawei оказалась щедрее: имеются блок питания на 90 Вт, длинный кабель USB-C/USB-C, проводные наушники и донгл USB-C/USB-A.

Цена

Оба ноутбука нельзя назвать дешёвыми. MacBook Air 15 на базе М2 стоит у реселлеров 120–140 тыс. руб., на базе новейшего M3 — 142–175 тыс. руб. В каждом случае вы получите 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Huawei в минималке с Core Ultra 7 стоит от 180 тыс. руб. С этим чипом вы получите 16 Гб оперативной памяти и 1 ТБ постоянной. Версия с Core Ultra 9, которая имеет 32 Гб оперативки и 2 ТБ постоянной памяти, обойдётся уже в 207 тыс. руб.

Казалось бы, выбор очевиден: нужно брать Apple. Однако надо помнить, что у MacBook в лучшем случае в два раза меньше оперативной памяти. Объем 8 Гб — это необходимый минимум для сегодняшних реалий. Поэтому все обзорщики при выборе новых Air настоятельно рекомендуют обратить внимание на версии с 16 Гб или 24 Гб. Однако в таком случае цена MacBook растёт космически быстро. Версия на 16/512 Гб обойдётся уже минимум в 194 тыс. руб., а на 24 Гб/1 ТБ — в 290 тыс. руб.

Вывод

Вывод в сравнении довольно простой: примерно половина людей или больше, выбирая MacBook Air 15 предыдущего поколения или MateBook X Pro 2024, возьмут именно то устройство, на котором работает удобная и привычная для них macOS или Windows. Впрочем, немало будет и тех, кто захочет перейти с одной платформы на другую или докупить вторую. Здесь придётся иметь в виду много нюансов.

Выбирая между MacBook и MateBook, пользователь должен чётко понимать, хватит ли ему минимальных характеристик или нужен запас мощности. В случае если запас мощности необходим, рациональной покупкой кажется Huawei. Выбирая этот ноутбук и отказываясь от Apple, пользователь точно не потеряет в эргономике, что, напомним, в ультрабуках является важным фактором.

Если же человек уверен, что 8/256 Гб ему будет хватать, то, вне всякого сомнения, нужно брать минимальную комплектацию Apple на М2 или, если позволяет бюджет, лучше на М3.

Важным моментом при выборе является и последующая ликвидность ультрабука. Продукция Apple стабильно востребована на рынке б/у и всегда будет иметь высокую остаточную стоимость.

А вы бы какой ультрабук выбрали? 0 Однозначно MacBook Air Это был бы MateBook Никакой, оба слишком дорогие

Авторы Роман Бойко