Россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков Россияне от 21 года до 30 лет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. Таковы результаты исследования Yota. 27 июня, 14:18 Чаще всего спамеры звонят молодым людям до 30 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carballo

Группа абонентов 21–30 лет получает наибольшее количество голосового спама (свыше десяти звонков в месяц). На втором месте — абоненты от 31 до 40 лет, на которых приходится в среднем по восемь звонков ежемесячно. Группы 41–50 лет и 50+ получают спам-вызовы в одинаковом количестве — около семи звонков в месяц. Эти данные получены на основе анализа данных бесплатного сервиса "АнтиСПАМ".

Меньше всего спамеров интересуют подростки и студенты как наименее платёжеспособная аудитория: абоненты 14–20 лет получают всего четыре нежелательных звонка в месяц. Таким образом, россияне старше 21 года в среднем получают спама вдвое больше, чем пользователи младше этого возраста. Несмотря на это, молодёжь подключает антиспам-сервис лишь на 22% реже, чем остальные абоненты.

Мужчины прибегают к помощи блокировщика нежелательных вызовов на 27% чаще женщин. При этом женская аудитория получает спам-звонки немного чаще мужской (восемь с половиной звонков против восьми звонков в месяц). Сервис по блокировке спама оказался наиболее востребован у жителей Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области.

— Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако есть сервис, который автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения, — отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности компании Пётр Чернявский.

По мере роста активности спамеров растёт и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8%. Между тем россияне всё чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.

Авторы Валерия Мишина