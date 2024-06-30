В Москве открылись первые центры ментального здоровья

В Москве открылись новые центры ментального здоровья (ЦМЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Одним из важнейших мероприятий 2024 года станет модернизация психологической помощи москвичам. В мае – июне этого года мы открыли два первых центра ментального здоровья (улица Игральная, дом 8 в Богородском и улица Рабочая, дом 34, строение 1 в Таганском районе). Это медицинские учреждения нового формата, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами", — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что эти люди, как правило, обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана в большей степени с психологическим здоровьем, а не физическим. По словам Собянина, если москвичам понравятся новые центры, их откроют по всему городу. В столице ставится задача обеспечить равную доступность поддержки людям с проблемами ментального здоровья во всех районах.

В ЦМЗ работают высококвалифицированные и опытные специалисты. Первая и одна из основных их задач — правильно определить причину недуга. При этом сотрудники центров взаимодействуют с врачами поликлиник, работая с ними в одной команде. Если выяснится, что причина недомогания пациента — соматическое заболевание, то он продолжит лечение в поликлинике или стационаре. Если же пошатнулось ментальное здоровье, то врачи ЦМЗ предложат пациенту комплексное лечение, включающее индивидуальные, групповые консультации, тренинги и процедуры инструментальной терапии.

Новые центры не выглядят как медицинские организации, так как в их дизайне использованы натуральные тона и фактуры, эргономичная мебель и мягкий свет. Зоны ожидания представляют собой комфортные пространства с элементами природного дизайна и растениями.

В крупнейшем ЦМЗ на Рабочей улице установлено современное оборудование, которое позволяет применять самые эффективные методики и инструменты психотерапии, в том числе очки виртуальной реальности. Погружение в виртуальную реальность абсолютно безопасно и контролируемо. С его помощью можно снизить уровень тревожности и развить навыки управления стрессом. Эта технология постепенно избавляет от различных фобий, например страха высоты, воды, авиаперелётов.

Также в центре проводят БОС-процедуры, которые работают по принципу физиологического зеркала: пациент видит и слышит изменения своего психовегетативного состояния. На экране появляется картинка, которая меняется в лучшую сторону, если человек дышит спокойно и глубоко либо справляется с учащённым сердцебиением. На тело человека крепятся специальные датчики, которые отображают физиологические параметры. Цель этих процедур — помочь освоить навыки эффективной саморегуляции организма.

Кроме того, в ЦМЗ установлен аппарат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), предназначенный для мягкой неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга. Также он увеличивает кровоток, метаболизм глюкозы и уровень активизирующих трансмиттеров (допамина и глутамата) в стимулируемых областях мозга. Благодаря этой процедуре улучшаются когнитивные функции, настроение, повышается устойчивость эмоционального состояния.

Помимо того, пациентам центров доступны аппарат транскраниальной электростимуляции (улучшает эмоциональное состояние), нормобарическая гипокситерапия (пациент дышит высокогорным воздухом, но у него не закладывает уши при этом), интервальная нормобарическая гипокситерапия (повышает устойчивость организма к стрессу), фотохромотерапия, или светолечение (улучшает настроение, борется с депрессией, восстанавливает нормальный режим сна).