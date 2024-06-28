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Регион
28 июня, 08:44

Выяснилось, какие ТВ-передачи смотрят состоятельные россияне

Состоятельные россияне предпочитают смотреть потребительские, научно-популярные, новостные ТВ-передачи. К такому выводу пришёл телеканал "Рен-ТВ", который выяснил вкусы своих зрителей от 25 до 54 лет со средним и высоким доходом.

В среднем доля у этой аудитории в течение первого полугодия стабильно держится на отметке 9% (сейчас она составляет 9,8%) и показывает прирост по сравнению с прошлым годом на 0,6%.

Так, наибольший интерес у зрителей со средним и высоким доходом от 25 до 54 лет вызвали передачи "Самая народная программа" (13,7%), "Знаете ли вы, что?" (12,9%), "Наука и техника" (9,6%), "Легенды и мифы" (9%), а также "Новости" (10,3%). Все программы заняли первые места по доле телесмотрения среди топ-15 федеральных каналов в своих временных слотах.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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