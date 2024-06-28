Выяснилось, какие ТВ-передачи смотрят состоятельные россияне

Состоятельные россияне предпочитают смотреть потребительские, научно-популярные, новостные ТВ-передачи. К такому выводу пришёл телеканал "Рен-ТВ", который выяснил вкусы своих зрителей от 25 до 54 лет со средним и высоким доходом.

В среднем доля у этой аудитории в течение первого полугодия стабильно держится на отметке 9% (сейчас она составляет 9,8%) и показывает прирост по сравнению с прошлым годом на 0,6%.