Со следующей недели повысят пенсию: Какие доплаты перечислят и сколько они составят Уже со следующей недели часть пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты. Кому сделают прибавку к пенсии и сколько она составит? 28 июня, 21:17 С 1 июля повысят пенсии. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 июля 2024 года станет легче рассчитать своё право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Вступают в силу соответствующие поправки. Теперь можно без обращения в Социальный фонд узнать, каким образом будут выплачены средства — сразу всей суммой или ежемесячной пенсией. Об этом сообщили в СФР.

— Раньше это право определялось тем, в каком размере насчитает Социальный фонд России (бывший государственный Пенсионный фонд РФ) страховую пенсию по старости и накопительную пенсию. Полученную сумму умножали на 5%, сравнивали с рассчитанной суммой накопительной пенсии и решали, имеет ли человек право на единовременную выплату. Если да, то ему выплачивали накопления единоразово — одной суммой. Если нет, то средства начисляли частями в виде срочной выплаты или накопительной пенсии, — пояснила юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

Теперь, пояснила юрист, имеющиеся у человека на специальной части индивидуального лицевого счёта средства пенсионных накоплений можно будет забрать единовременно, если рассчитанный из них размер накопительной пенсии окажется менее 10% от установленного по всей стране размера прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, определение права человека забрать свои пенсионные накопления единовременно станет значительно легче и понятнее.

— С июля этого года вариант выплаты пенсионных накоплений будет определяться по прожиточному минимуму пенсионера. В зависимости от его соотношения с суммой накопленных средств человек получит деньги или ежемесячной пенсией, или разовой выплатой, — рассказали в СФР.

Как пояснили в Социальном фонде, ежемесячной пенсией деньги смогут быть оформлены, если их общий размер составит не менее 350 856 рублей. Другими словами, если накопительная пенсия как раз равна 1329 рублям, или 10% прожиточного минимума (350 856 рублей, разделённые на 264 месяца). В этом и заключается удобство нового порядка. Механизм расчёта стал универсальным. Теперь не нужно делать расчёты в каждом конкретном случае. Достаточно сравнить свои пенсионные накопления с указанной суммой. Это позволит понять, какая выплата в итоге будет назначена. Если размер накоплений окажется 350 856 рублей и больше — назначается накопительная пенсия, если меньше — единовременная выплата.

Также в СФР предупредили пенсионеров о новом виде мошенничества. Аферисты звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Социального фонда России, говорят, что по "новой информации" человеку не хватает стажа для пенсии. Затем пугают приостановкой выплат, если не подтвердить стаж. Мошенники предлагают записать гражданина на приём в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС.

— Никогда не называйте звонящим по телефону паспортные данные, номер банковской карты, ПИН- или СМС-код или пароль от личного кабинета. Кроме того, работники Социального фонда не обходят дома с предложениями для пенсионеров. Фонд оказывает услуги бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ или онлайн через портал "Госуслуги", — предупредили в СФР.

Юрист Оксана Красовская рассказала, что с 1 июля вступает в силу ряд региональных новшеств. Пенсионерам сделают прибавку и на местном уровне. Например, в Калининградской области с 1 июля 2024 года будут проиндексированы на 3% ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям семей, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, ветеранам труда, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления Калининградской области.

Кроме того, в конце июня стало известно, что пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. Затем они будут индексироваться ежегодно. При этом в июле смогут получить больше те, кто уволился в июне.

Авторы Нина Важдаева