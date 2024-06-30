В Нескучном саду начали обустраивать всесезонный спортивный павильон

В Москве в Нескучном саду стартовало обустройство всесезонного многофункционального павильона. Он станет основой нового спортивного кластера, который появится на месте бывшей конюшни неподалёку от станции метро "Ленинский проспект". Павильон размером 27 на 34 метра и высотой 11 метров будет двухэтажным.

На первом этаже расположится универсальный спортзал площадью порядка 500 квадратных метров, где можно будет поиграть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Кроме того, там разместится зал поменьше (100 квадратных метров) для занятий на разнообразных тренажёрах. В павильоне также обустроят тренерские, административные кабинеты и раздевалки с душевыми. На втором этаже гости смогут отдохнуть в кафе с летней террасой.

В настоящее время специалисты занимаются созданием фундамента. Это один из самых важных и трудоёмких этапов работ. Благодаря выбранному технологическому решению — установке плиты на буронабивных сваях — удастся обеспечить безопасность и устойчивость здания, а также минимизировать риск деформаций и просадок. Особенностью данной технологии является предварительное бурение скважин до заданной отметки и следующее за этим формирование ствола сваи. Затем последует этап устройства арматурного каркаса для монолитной плиты, её гидроизоляция и бетонирование.

В то же самое время в Нескучном саду занимаются устройством дорожек, расположение которых будет соответствовать нынешней планировочной структуре. Почву запечатывать не придётся, так как будет использовано покрытие из гранитного отсева. Кроме того, практически незаметный металлический бордюр минимизирует разрытие и создаст вид лесной тропинки.

Возле павильона отведут зоны для летних спортивных занятий, в том числе площадки для игры в волейбол, стритбол, настольный теннис и городки. Существующую детскую площадку и зону воркаута реконструируют. Также будут обустроены два теннисных корта и прокат оборудования.