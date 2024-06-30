Стало известно, какие большие зоны отдыха благоустроят в ТиНАО в 2024 году

В 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) благоустроят несколько общественных пространств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году в ТиНАО планируем благоустроить несколько больших зон отдыха: приведём в порядок набережную и три парка. Плюс создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасова", — отметил градоначальник.

В районе Щербинка, в посёлке фабрики имени 1 Мая, специалисты приведут в порядок набережную реки Десны (от плотины до дома № 50). В проекте благоустройства были учтены жалобы жителей на нехватку подходящей инфраструктуры. После завершения работ здесь оборудуют спортивную зону с площадками для игры в баскетбол и волейбол, тренажёрами и турниками. Для детей установят современные качели, горки и игровые комплексы. Рядом со спортивной и детской площадками появится амфитеатр для проведения мероприятий, а вдоль дорожек — беседки для тихого отдыха.

Также у воды обустроят зону отдыха с настилами и шезлонгами. На заболоченной территории сохранят естественное понижение ландшафта и установят подпорные стенки. Помимо того, там оборудуют пруд с беседками и пешеходными тропинками вокруг. В порядок приведут и обелиск "Воин-освободитель", рядом с которым обновят газон и покрытие дорожек.

В 2024 году продолжится благоустройство района Внукова. В 2023-м там привели в порядок территории, примыкающие к парку "Ручеёк", вдоль Парковой улицы и Липовой аллеи, а также возле дома № 3 на Агрохимической. В этом году работы пройдут в самом парке — специалисты обновят пространство для занятий спортом и досуга с детьми, для которых обустроят две большие игровые площадки.

Первая площадка, на берегу пруда, будет выполнена в форме корабля. Там установят домик с лестницами, лазилками и горками, качели-гнёзда, качели-балансиры, обустроят зону с канатами. Родители смогут присматривать за детьми с удобных лавочек. Вторая площадка расположится около Алёшина ручья. На ней установят многосекционный игровой комплекс с горкой и лестницами-переходами, а также круговую перголу с качелями и качели-гнёзда.

Спустя более чем десять лет пройдут работы и в популярном спортивном парке "Красная Пахра". Специалисты поменяют покрытие пешеходных и велодорожек, детских и спортивных площадок. Для юных жителей установят современные игровые комплексы, качели и другие элементы, а любители активного отдыха смогут тренироваться на примерно 40 тренажёрах на все группы мышц. Обновлено будет и покрытие футбольного поля из искусственной травы. По берегам реки Пахры высадят порядка 48 тысяч цветов, поставят новые лавочки, урны, заменят мангальные зоны.