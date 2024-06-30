Около 4 млн кв.м жилья построят в Москве для реновации по программе КРТ

В Москве построят порядка четырёх миллионов квадратных метров жилья для реализации программы реновации в рамках утверждённых проектов комплексного развития территорий. Программа КРТ реализуется с 2020 года и позволяет возводить современную инфраструктуру на неэффективно используемых, незастроенных площадях и участках бывших промзон.

В настоящее время Правительство Москвы издало постановления о реализации 41 подобного проекта в 34 районах города, в рамках проектов построят жильё в целях осуществления программы реновации. Всего планируется возвести 3,9 млн кв.м жилой недвижимости, что позволит более чем 85 тысячам горожан получить современные квартиры.

Участки, утверждённые для КРТ, расположены в девяти административных округах Москвы. Больше всего жилой недвижимости (порядка 800 тысяч кв.м) для реализации целей программы реновации планируется возвести в Восточном административном округе (ВАО). Также в рамках 41 проекта КРТ построят общественно-деловые, социальные и промышленные объекты на площади более 535 гектаров. Всего же в столице возведут почти 12,8 млн кв.м различной недвижимости. А в обновлённых кварталах появится свыше 100,2 тысячи рабочих мест.

Программа комплексного развития территорий помогает обновлять городскую среду, не вмешиваясь в существующую застройку, а также способствует реализации программы реновации в установленные сроки и даже ускорению её выполнения в отдельных случаях. Кроме того, комплексный подход к обновлению территорий позволяет также создавать необходимую для жителей инфраструктуру и рабочие места.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Лишь за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил повысить темпы реализации программы реновации в два раза.