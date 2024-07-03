Вспышки магнитных бурь в июле 2024: подробный график по дням
В июле, как сообщает лаборатория солнечной астрономии, ожидается несколько сильных магнитных бурь разного уровня, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Life.ru публикует подробный график геомагнитной активности по дням.
Прогноз магнитных бурь в июле 2024 года. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1
Предварительный прогноз магнитных бурь на второй месяц лета уже опубликован на сайте российской лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Сильная буря начнётся уже 3 июля, в среду, приблизительно в 23:00 по московскому времени. Её силу оценивают индексом Kp 5. 4 июля, в четверг, магнитное поле Земли всё ещё будет неспокойным. Ожидается, что только к обеду 5 июля буря пойдёт на спад.
График и даты магнитных бурь в июле 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
- 3–4 июля Землю накроет мощная магнитная буря, уровень которой достигнет отметки Kp 5. Предположительно, геомагнитные возмущения начнутся ещё ночью 2 июля.
- 5–13 июля ожидаются относительно спокойные дни.
- 14–16 июля нас вновь ждёт умеренное возмущение.
- 17–18 июля магнитная сфера остаётся в равновесии.
- 20–21 июля ожидается магнитная буря, не превышающая норму.
- 27–29 июля ожидается самая сильная магнитная буря, которая продлится три дня и достигнет уровня Kp 5. В этот день стоит особенно внимательно следить за своим самочувствием.
В период повышенной солнечной активности, которая провоцирует магнитные бури, метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать слабость, тошноту, сильное головокружение, перепады давления.
Как защитить себя во время магнитных бурь в июле 2024
Советы врачей, как пережить магнитные бури в июле 2024 года. Источник © Freepik
Магнитные бури — это явление, которое может оказывать негативное воздействие не только на технологические системы и магнитные поля Земли, но и на здоровье людей, особенно на тех, кому за 50. Во время магнитных бурь мощные магнитные возмущения могут вызывать различные физиологические и психологические реакции у людей, в том числе у пожилых.
Для того чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, важно принимать меры и следовать рекомендациям врачей. Вот несколько советов, которые помогут защититься и справиться с негативными последствиями магнитных бурь.
- Избегайте длительного пребывания на открытом воздухе во время магнитных бурь, особенно когда чувствуете себя усталыми или раздражёнными.
- Старайтесь сохранить спокойствие и не поддаваться стрессу во время магнитных бурь. Практика релаксации и медитации может помочь вам справиться с негативными эмоциями.
- Поддерживайте здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный отдых помогут укрепить ваш иммунитет и повысить устойчивость к неблагоприятному воздействию магнитных бурь.
- Проконсультируйтесь с врачом о возможных медикаментах или дополнительных мерах предосторожности, которые могут помочь вам справиться с негативными последствиями магнитных бурь.
- В случае обострения хронических заболеваний или появления необычных симптомов во время магнитных бурь обратитесь к специалисту для дальнейшей консультации и лечения.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам минимизировать потенциальные негативные последствия магнитных бурь и поддерживать своё здоровье и хорошее самочувствие во время воздействия геомагнитных возмущений.