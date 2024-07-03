Вспышки магнитных бурь в июле 2024: подробный график по дням В июле, как сообщает лаборатория солнечной астрономии, ожидается несколько сильных магнитных бурь разного уровня, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Life.ru публикует подробный график геомагнитной активности по дням. 3 июля, 16:00 Прогноз магнитных бурь в июле 2024 года. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

Предварительный прогноз магнитных бурь на второй месяц лета уже опубликован на сайте российской лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сильная буря начнётся уже 3 июля, в среду, приблизительно в 23:00 по московскому времени. Её силу оценивают индексом Kp 5. 4 июля, в четверг, магнитное поле Земли всё ещё будет неспокойным. Ожидается, что только к обеду 5 июля буря пойдёт на спад.

График и даты магнитных бурь в июле 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

3–4 июля Землю накроет мощная магнитная буря, уровень которой достигнет отметки Kp 5. Предположительно, геомагнитные возмущения начнутся ещё ночью 2 июля.

5–13 июля ожидаются относительно спокойные дни.

14–16 июля нас вновь ждёт умеренное возмущение.

17–18 июля магнитная сфера остаётся в равновесии.

20–21 июля ожидается магнитная буря, не превышающая норму.

27–29 июля ожидается самая сильная магнитная буря, которая продлится три дня и достигнет уровня Kp 5. В этот день стоит особенно внимательно следить за своим самочувствием.

В период повышенной солнечной активности, которая провоцирует магнитные бури, метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать слабость, тошноту, сильное головокружение, перепады давления.



Как защитить себя во время магнитных бурь в июле 2024

Советы врачей, как пережить магнитные бури в июле 2024 года. Источник © Freepik

Магнитные бури — это явление, которое может оказывать негативное воздействие не только на технологические системы и магнитные поля Земли, но и на здоровье людей, особенно на тех, кому за 50. Во время магнитных бурь мощные магнитные возмущения могут вызывать различные физиологические и психологические реакции у людей, в том числе у пожилых.

Для того чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, важно принимать меры и следовать рекомендациям врачей. Вот несколько советов, которые помогут защититься и справиться с негативными последствиями магнитных бурь.

Избегайте длительного пребывания на открытом воздухе во время магнитных бурь, особенно когда чувствуете себя усталыми или раздражёнными. Старайтесь сохранить спокойствие и не поддаваться стрессу во время магнитных бурь. Практика релаксации и медитации может помочь вам справиться с негативными эмоциями. Поддерживайте здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный отдых помогут укрепить ваш иммунитет и повысить устойчивость к неблагоприятному воздействию магнитных бурь. Проконсультируйтесь с врачом о возможных медикаментах или дополнительных мерах предосторожности, которые могут помочь вам справиться с негативными последствиями магнитных бурь. В случае обострения хронических заболеваний или появления необычных симптомов во время магнитных бурь обратитесь к специалисту для дальнейшей консультации и лечения.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам минимизировать потенциальные негативные последствия магнитных бурь и поддерживать своё здоровье и хорошее самочувствие во время воздействия геомагнитных возмущений.

Авторы Марина Суворова