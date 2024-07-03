Сделано в России: Как прошло импортозамещение одежды, мебели и кино Два года назад многие иностранные компании ушли из России. Мы остались без западных брендов, импортных продуктов, мировых премьер. Своё производство многим казалось утопией. Но на самом деле все эти события стали мощным стимулом для развития отечественного производства. 3 июля, 12:47 В России развивается импортозамещение. Обложка © Life.ru

Российский рынок модной одежды переживает новый этап развития. Спрос на российские бренды растёт, а вместе с ним растёт и предложение. По опросам, больше половины россиян начали покупать отечественные бренды и только треть ждёт возвращения иностранных. Могут ли отечественные бренды действительно конкурировать с зарубежными? И за счёт чего это возможно?

Эльвира Янковская, стилист: "Я сама на 95% одеваюсь у российских дизайнеров. У нас есть "Лав репаблик", у нас есть "Лайм", да, чуть-чуть повыше сегмент — это "Твелв сториз". В "Тренд айленде" собрано огромнейшее количество российских дизайнеров, которых я очень люблю". Аналитики отмечают, что в 2023 году число отечественных брендов в России выросло до более чем 33 тыс. компаний — это почти на 10% больше, чем 2,5 года назад. При этом большинство владельцев российских брендов говорят о росте своего бизнеса.

При уходе зарубежного сегмента российские бренды начали узнавать больше. Они пошли в массы. Сами эксперты говорят, что лёгкая промышленность в России — это молодая отрасль. По их словам, российским брендам и производствам ещё предстоит научиться работать друг с другом и подстраиваться под запросы развивающейся в России фешн-индустрии.

Одежды российских брендов в магазинах стало больше. Фото © Life.ru

Однако уже сейчас есть не только бренды, которые производятся в России, но и целые промышленные технопарки, которые могут оказывать дизайнерам полный спектр услуг в лёгкой промышленности — от печати тканей до пошива.

Производство российских товаров растёт. Фото © Life.ru

Юлия Кудрявцева, основательница бренда одежды Seven lab, рассказала, что половину тканей они печатают именно здесь, в России. Эти ткани участвовали во всех зарубежных выставках. Это шикарное качество, все принты, которые отрисовывают в компании, воплощаются в жизнь. Соответственно, можно сказать, что бренд также использует и российские ткани.

Полина Павлова, руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы: "В Москве на сегодняшний день располагается 4200 разных заводов, фабрик, компаний, которые ручками в прямом смысле здесь что-то делают. Это довольно известный в Москве промышленный технопарк с акцентом на лёгкую промышленность. Довольно большая площадка, где сегодня располагаются компаний 30, может быть чуть больше. Здесь, например, располагается фабрика, которая печатает ткани. То есть ты можешь заказать у них любой узор на твой вкус. Либо заказать у них узор с помощью искусственного интеллекта".

Мебель

Для многих покупателей новости про ИКЕА стали настоящим потрясением. Шведский гигант занимал до 20% рынка, и с его уходом освободилась ниша для российских производителей. При этом часть товаров ИКЕА производилась на российских фабриках и на нашем сырье. Мы решили разобраться, легко ли сейчас недорого и красиво обставить свою квартиру мебелью.

Анна Муратова, арт-директор мебели Pragma, рассказала, что сердце дома, без чего людям тяжело переехать, невозможно точнее, — это кухня и спальное место. В компании совсем недавно начали делать кухни как раз низкого ценового сегмента, но при этом очень хорошего качества. Там есть разные цвета, поэтому семья может подобрать дизайн на свой вкус.

В России сейчас около 30 тысяч отечественных производителей мебели. С ростом популярности маркетплейсов покупатели уже привыкли, что в Интернете можно заказать всё — от продуктов до кровати. Поэтому многие из мебельных компаний помимо собственных магазинов также начинают развивать этот канал продаж и могут доставить свою продукцию в любой уголок страны.

Алла Котюга, директор по развитию бизнеса мебели в "Яндекс.Маркете": "С уходом крупных иностранных компаний, в частности одной крупной иностранной компании, которая занимала до 20 процентов всего мебельного рынка, освободилась огромная ниша. Когда ИКЕА объявила об уходе с рынка, ко мне пришёл "Яндекс" и попросил реализовать такую идею. Собственно с этого всё началось, я подбирала команду. Мы стартовали наш проект по созданию собственной торговой марки мебели около года назад. Отдельно была выделена целая проектная группа ребят для работы над этим проектом. Совсем недавно у этой торговой марки появилось имя. Это бренд "Прагма". И под этим брендом мы продаём товары для дома и мебель".

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2023 год отечественная мебельная индустрия закончила с рекордными показателями. Выпуск продукции вырос на 33% и достиг 66,7 млн единиц. Объём рынка вырос на 25% и достиг 496,8 млрд руб., что называют историческим максимумом за весь период наблюдений. Потенциал для роста мебельного рынка сохранится и в 2024 году.

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России: "Кстати говоря, российская мебель оценивается экспертами международными на очень высоком уровне именно по соотношению "цена – качество". И не в последнюю очередь это достигнуто благодаря тому, что за последние пять-семь лет ведущие предприятия прошли серьёзнейшее техническое перевооружение. То есть новое оборудование поставлено на подавляющем большинстве крупных ведущих предприятий. На многих стоят такие производственные линии, аналогов которым единицы в Европе, в принципе во всём мире".

Анна Муратова, арт-директор мебели Pragma, отметила, что в компании очень сильно следят за тем, какая цена получится у товара. И если берут высокую ценовую категорию, это значит, что покупатель получит какое-то дополнительное для себя преимущество. Например, если речь идёт про кровать, то в низкой ценовой категории это будет просто кровать, а в высокой ценовой категории это значит, что будет большое изголовье, мягкое, подъёмный механизм, где будет дополнительное хранение.

Кино

Теперь отечественных фильмов и сериалов снимается в два раза больше. Специалисты отрасли рассказали, как работается в современных реалиях и что нужно сделать, чтобы российское кино могло конкурировать с зарубежным.

Сарик Андреасян, режиссёр: "Российские сериалы ставят рекорды! Например, "Жизнь по вызову", которую мы снимаем. Последние два года она ставит рекорды на платформе, и по количеству зрителей тоже. И российские фильмы тоже ставят рекорды! "Чебурашка", не важно там... Вы видели кассовые фильмы, которые и три миллиарда уже делают. То есть мы говорим про сборы "Аватара", которые были у нас".

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Полина Ильина, продюсер, рассказала, что в последние три года платформы растут просто бешеными темпами. Например, если рассмотреть прошлый год, то к началу 2023 года платформы подошли с 30 миллионами пользователей у себя в подписках, а закончили год с 45. Поэтому рост гигантский. Практически в два раза вырос интерес к российскому контенту. Например, если в 21-м году платформы снимали в общей сложности 150 "ориджиналс" в год, в этом году они заявили цифру 300.

Получается, западные бренды фактически скрывали от нас отечественные. Уход зарубежных марок позволил нашим производителям наконец выйти из тени и доказать, что "сделано в России" — уже знак качества.

Авторы Валерия Мишина