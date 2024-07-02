"Ваша Lada в прошлой жизни была Lexus": Москвич научился определять "карму" авто и зарабатывает на этом

Автоподборщик из Подмосковья утверждает, что научился оценивать "состояние кармы" машин и предлагает заказчикам такую необычную услугу. Он заявляет, что практикует данную технику уже пару лет и ни разу не ошибся.

Как пишет 360.ru, в бизнесе автоподбора Андрей уже давно, но спрос на "кармическую оценку" появился только в последние пару лет. Клиенты сами просят его провести ритуал и прощупать "тонкие материи" понравившейся машины.

"Понимаете, даже если автомобиль новый, не факт, что не сломается в будущем, с ним не случится ДТП или что-то не выйдет из строя. Об этом можно узнать, только заглянув в будущее этой машины", — отметил специалист.

В инструментарий аналитика входят маятник и другие оккультные предметы.