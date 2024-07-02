"Ваша Lada в прошлой жизни была Lexus": Москвич научился определять "карму" авто и зарабатывает на этом
Автоподборщик из Подмосковья рассказывает клиентам про "карму" машин
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Автоподборщик из Подмосковья утверждает, что научился оценивать "состояние кармы" машин и предлагает заказчикам такую необычную услугу. Он заявляет, что практикует данную технику уже пару лет и ни разу не ошибся.
Как пишет 360.ru, в бизнесе автоподбора Андрей уже давно, но спрос на "кармическую оценку" появился только в последние пару лет. Клиенты сами просят его провести ритуал и прощупать "тонкие материи" понравившейся машины.
"Понимаете, даже если автомобиль новый, не факт, что не сломается в будущем, с ним не случится ДТП или что-то не выйдет из строя. Об этом можно узнать, только заглянув в будущее этой машины", — отметил специалист.
В инструментарий аналитика входят маятник и другие оккультные предметы.
Ранее Life.ru рассказывал, как рассчитать число своей кармы. Некоторые верят, что в мире, где каждый шаг может изменить судьбу, это знание становится ключом к пониманию глубинных процессов в жизни каждого человека.