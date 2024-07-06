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6 июля, 05:00

Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны

6 июля завершает свою работу выставка-форум "Россия", которая работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. Гости увидели достижения регионов нашей страны, отечественных компаний и корпораций, познакомились с традициями и передовыми технологиями.

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17 миллионов

Именно столько гостей посетили выставку-форум "Россия" и узнали о важных отечественных открытиях, изобретениях и достижениях, которые оказали огромное влияние на развитие человечества. 17-миллионным посетителем стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с семьёй. Ему подарили речную прогулку по Волге.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

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8 месяцев

Столько продлилась масштабная выставка на ВДНХ. Участниками стали все 89 регионов страны, федеральные ведомства и министерства, корпорации и общественные организации.

Фото © АГН Москва / Василий Кузьмичёнок

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265 000 кв.м

Такая площадь была задействована в проведении выставки "Россия". В 47 постоянных и 12 временных павильонах разместили более 130 экспозиций, причём это были не просто выставочные локации, а знаменитые павильоны, исторически связанные с демонстрацией самого важного и ценного, что есть в стране.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

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0 рублей

Это цена за билет. Посещение выставки было абсолютно бесплатным, и лишь для некоторых мероприятий была предусмотрена предварительная регистрация.

Фото © ТАСС / Александр Щербак

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150

Столько пар — только вдумайтесь! — поженились на площадке выставки "Россия" 12 мая. Столичные загсы впервые провели такую церемонию. Дата для рекорда была выбрана из-за Красной горки, поскольку с этого праздника традиционно начинается свадебный сезон.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

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90 ёлок

Деды Морозы со всей России зажгли огни на главной ёлке Москвы, установленной на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также огни на всех 90 ёлках, расположенных на главной аллее выставки. Их украсили 36 км гирлянд и 360 тыс. огней.

Фото © ТАСС / Михаил Синицын

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23 тысячи

Столько пельменей съели посетители выставки "Россия" во время проведения дней Свердловской области. А ещё в Доме российской кухни ведущие рестораторы аутентичной уральской кухни дали кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из дичи и дикоросов.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

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4

Столько раз выставку "Россия" посетил президент России Владимир Путин. В феврале он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон VK и посетил экспозицию "Сбера", в январе принял участие в форуме "Родные-любимые", который проходил на площадке выставки на ВДНХ. До этого президент выступал на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтёр года". Все они также проходили на выставке "Россия".

Фото © ТАСС / Александр Казаков

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Марина Калегина
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