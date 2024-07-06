Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны

Столько раз выставку "Россия" посетил президент России Владимир Путин. В феврале он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон VK и посетил экспозицию "Сбера", в январе принял участие в форуме "Родные-любимые", который проходил на площадке выставки на ВДНХ. До этого президент выступал на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтёр года". Все они также проходили на выставке "Россия".