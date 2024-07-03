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3 июля, 19:07

Армия сделает из пацана человека: Бывшая жена Эдуарда Лимонова хочет отправить сына служить родине

Актриса Екатерина Волкова призналась, что хочет отправить сына в армию

Екатерина Волкова. Обложка © kino-teatr.ru

Екатерина Волкова. Обложка © kino-teatr.ru

Бывшая супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина планирует отправить сына в армию. По её словам, для ребёнка это будет самым правильным решением. Об этом она рассказала сайту MK.Ru.

На данный момент у Екатерины трое детей. Старшая дочь Валерия от первого брака воспитывает своих двоих малышей. Два других чада — Богдан и Александра — дети писателя Лимонова. В ноябре этого года юноше стукнет 18 лет, и мама переживает за его дальнейшее будущее. Поэтому самым простым и, по её мнению, правильным решением стало отправить сына в армию на службу родине.

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"Я детей и поддерживаю, и третирую, потому что сегодняшних детей, главное, вырвать от компьютера и компьютерных игр. Поэтому я предложила сыну сейчас поступить в вуз и затем пойти в армию, так как один умный человек мне сказал: "Только армия может из твоего пацана сделать человека", рассказала Екатерина.

При этом бывшая супруга Лимонова признаётся, что, глядя на сына, не понимает, как сможет отдать его на службу. По мнению актрисы, парнишка — гуманитарий, который любит читать правильные книжки.

"Я надеюсь, что ребёнок с его прямолинейностью пригодится в этой жизни. Мне бы хотелось, чтобы мой сын с его "берушами в ушах", когда он на чём-то настаивает до конца, нашёл своё место", — объяснила Волкова.

Екатерина также добавила, что на данный момент у Богдана уже есть черты характера, которые были и у его отца — Эдуарда Лимонова. Она уверена, что именно это сможет помочь молодому человеку в будущей жизни.

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Напомним, что писателя, поэта, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова не стало 17 мая 2020 года. Он умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронили поэта и писателя в Москве на Троекуровском кладбище.

Наталья Афонина
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