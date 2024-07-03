Армия сделает из пацана человека: Бывшая жена Эдуарда Лимонова хочет отправить сына служить родине

Бывшая супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина планирует отправить сына в армию. По её словам, для ребёнка это будет самым правильным решением. Об этом она рассказала сайту MK.Ru.

На данный момент у Екатерины трое детей. Старшая дочь Валерия от первого брака воспитывает своих двоих малышей. Два других чада — Богдан и Александра — дети писателя Лимонова. В ноябре этого года юноше стукнет 18 лет, и мама переживает за его дальнейшее будущее. Поэтому самым простым и, по её мнению, правильным решением стало отправить сына в армию на службу родине.

"Я детей и поддерживаю, и третирую, потому что сегодняшних детей, главное, вырвать от компьютера и компьютерных игр. Поэтому я предложила сыну сейчас поступить в вуз и затем пойти в армию, так как один умный человек мне сказал: "Только армия может из твоего пацана сделать человека", — рассказала Екатерина.

При этом бывшая супруга Лимонова признаётся, что, глядя на сына, не понимает, как сможет отдать его на службу. По мнению актрисы, парнишка — гуманитарий, который любит читать правильные книжки.

"Я надеюсь, что ребёнок с его прямолинейностью пригодится в этой жизни. Мне бы хотелось, чтобы мой сын с его "берушами в ушах", когда он на чём-то настаивает до конца, нашёл своё место", — объяснила Волкова.