"Только вперёд!": Ветеран Авиалесоохраны назвал главные качества для этой истинно мужской профессии

7 июля 1931 года в воздух для авиапатрулирования лесов впервые поднялся самолёт-биплан По-2. Эта дата считается Днём образования Авиалесоохраны. В текущем году ведомству исполняется 93 года.

Василий Пименов — один из тех, для кого борьба с огнём за лес стала делом всей жизни. В этой истинно мужской и опасной профессии он уже более четырёх десятков лет. Пименов успел поработать десантником-пожарным, инструктором десантно-пожарной группы, лётчиком-наблюдателем, начальником авиаотделения. Сегодня он возглавляет группу северных подразделений Лесопожарного центра Красноярского края. Для многих молодых сотрудников Василий Петрович стал настоящим учителем и примером.

— Василий Петрович, расскажите, почему именно охрана лесов от огня стала для вас делом всей жизни?

— Изначально я планировал связать себя с судоходством. Отучился в Красноярском речном училище, после службы в армии поступил на заочное отделение Новосибирского института водного транспорта. Но решил остаться в родном Енисейском районе. В 1978 году пришёл в Ярцевское авиаотделение тогда ещё Красноярской авиабазы устраиваться на должность десантника-пожарного. Мне было 23 года. О профессии тогда имел призрачное представление. Но считаю, что правильный сделал шаг, в том числе с подачи родителей, многие родственники работают в этой сфере. Нисколько не жалею! Как человек, выросший в окружении красивейшей сибирской природы, я всегда восхищался лесом и понимал его ценность. Поэтому важность и значимость дела по его охране от огня трудно переоценить.

— Какие профессии пришлось освоить за эти годы?

Сотрудники Авиалесоохраны в 1984 году. Фото © КГАУ "Лесопожарный центр"

— Прошёл обучающие курсы, год проработал десантником-пожарным, затем четыре года был инструктором и параллельно заочно учился в Красноярском технологическом институте по специальности "Лесное хозяйство". В 1984 году получил направление на курсы лётчиков-наблюдателей в город Пушкино. За восемь месяцев прошёл подготовку по профильным дисциплинам, а также прыжки с парашютом, полёты на различного типа воздушных судах. После полугода стажировки получил допуск к самостоятельной работе. Всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей — начальника авиаотделения Анатолия Васильевича Бушкова и его заместителя Сергея Николаевича Жданова. Они научили тонкостям профессии, тонкостям взаимодействия с людьми. Это опыт на всю жизнь, опираясь на него, мы и сегодня учим ребят, которые только приходят в профессию. В конце 90-х, уже будучи старшим лётчиком-наблюдателем, возглавил Ярцевское авиаотделение. Долгое время совмещал две должности: в качестве летнаба проработал до февраля 2017 года. Сейчас стал начальником северной группы лесопожарных подразделений. А работа та же, по сути, только не летаю — уже здоровье не позволяет.

— Какими качествами должен обладать человек, работающий в такой профессии?

— У человека, работающего в службе охраны лесов от огня, должна быть внутренняя установка, что с любой задачей нужно справляться. Не спасовать, не сдаться, двигаться только вперёд! Только так можно добиться результата. Тушение пожаров в лесу — непростая задача. С апреля по сентябрь мы практически не видим свои семьи: огонь, дым, ветер, жара, гнус. Неделями в тайге. Без выходных, без проходных, полёты, высадки парашютистов и десантников-пожарных. Трудно, но когда входишь в эту профессию с душой, то прирастаешь полностью! Должен быть внутренний стержень в человеке.

— На ваш взгляд, поменялось ли что-то в последние годы в работе по охране леса?

Сотрудники Ярцевского авиаотделения в настоящее время. Фото © КГАУ "Лесопожарный центр"

— За последние 10–15 лет многое поменялось в положительную сторону. В 70-е годы у нас было что в основном против огня? Лопата да ранцевый лесной огнетушитель! Трактор, может, один на авиаотделение. А сейчас на вооружении сложные системы мониторинга, мощная техника, современное парашютно-десантное снаряжение и оборудование, самолёты и вертолёты с мощными двигателями, способные перевозить большее количество пожарных групп. Появились механизированные ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, что значительно облегчает и ускоряет процесс тушения. С помощью беспилотных летательных аппаратов удаётся быстро обследовать территорию на предмет возгораний. В случае пожара — осматривать кромки и планировать дальнейшие действия по его ликвидации. Плюс наземная служба перешла в общее управление и стала одним целым с авиаподразделениями. Благодаря этому удаётся избежать бюрократических проволочек и более оперативно реагировать на возгорания — работать одной большой цельной командой.

— Что для Вас значит проект по охране лесов от пожаров, который реализуется с 2019 года? Нужны ли такие инициативы, приносят ли они пользу?

— Суть проекта, инициированного РУСАЛом, заключается в охране территории лесного фонда от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества, Сымского участкового лесничества. Мы проводим авиационное патрулирование по основным маршрутам нашей территории. Благодаря этому проекту появилась возможность их расширить и выполнять дополнительные полёты для выявления возгораний. За счёт проекта мы дополнительно набрали людей, обучили их для тушения лесных пожаров по профессии десантник-пожарный. Для таёжной глубинки, где очень сложно найти работу, это важная социальная составляющая. Ежегодно в рамках проекта на тушении пожаров работает 18 человек и два лётчика-наблюдателя. Также приобрели автомобили высокой проходимости, построили здание, специально оборудованное для парашютно-пожарных групп. Все вышеперечисленные моменты важны для своевременного обнаружения лесных пожаров и принятия оперативных мер по их тушению. Проект позволяет минимизировать ущерб лесному фонду и животному миру, а также сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу.

— Расскажите, что это за резервные леса, почему так сложно их охранять от огня?

Награждение Василия Пименова. Фото © КГАУ "Лесопожарный центр"

— К резервным относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. Но там осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Это наше будущее. В последующем здесь можно будет получить качественную древесину и другие лесные ресурсы. Поэтому эти территории так важны для промышленности, лесного комплекса, в целом для государства.

— Нужно ли продолжать эту совместную работу, какие ещё планы можно реализовать?

— Благодаря этому проекту с алюминиевой компанией мы реально почувствовали, что можем работать ещё оперативнее. На мой взгляд реализовывать такого рода проекты нужно прежде всего именно на удалённых территориях. Проект помогает укрепить материальную базу лесопожарных подразделений, повысить оперативность ликвидации лесных пожаров за счёт увеличения штата. Это немалая сила – квалифицированные обученные специалисты, оснащённые необходимым снаряжением, которые всегда готовы к бою. Конечно, проект позволяет сократить площади, пройденные огнём, снизить ущерб природе и экологии.

— Что бы вы хотели пожелать коллегам в преддверии Дня Авиалесоохраны?