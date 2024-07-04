Инновационные идеи и стартапы представили на фестивале в Санкт-Петербурге Российские разработчики представили инновационные идеи и стартапы на первом фестивале технологического предпринимательства "ЭнергоТехноФест" в Санкт-Петербурге. 4 июля, 16:50 Фестиваль "ЭнергоТехноФест". Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Свои проекты и оборудование презентовали инженеры, учёные и десятки компаний, которые объединились в составе нового кластера индустриальных разработок.

Фестиваль — это технологическая витрина инноваций для разных отраслей: энергетики, промышленности, строительства и транспорта. Порядка 60% инновационных продуктов, представленных на фестивале, — это пример успешного трансфера научных достижений в бизнес. Среди технологических направлений — платформа управления зарядными станциями для электромобилей, роботы для диагностики трубопроводов, аппараты для очистки воды, сервисы 3D-моделирования для инженеров, системы хранения и транспортировки энергии, производство чипов и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Фестиваль "ЭнергоТехноФест". Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Кроме того, на фестивале назвали победителей ежегодных соревнований стартапов (бизнес-инкубатора для новичков и акселератора для команд с технологическими прототипами). Лучшие из 250 проектов со всей России получили поддержку от партнёров "Энерготехнохаба Петербург".

По словам председателя правления компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сегодня в Петербурге создана сильная экосистема, которая обеспечивает трансфер технологий — из науки в реальное производство.

— Здесь реализуются важные в масштабах всей отрасли проекты: разрабатываются единые стандарты для нефтегазового оборудования, консолидируется испытательная инфраструктура, масштабируются технологические бизнесы. Первый фестиваль технологического предпринимательства объединяет учёных, инженеров и конструкторов, производителей оборудования, инновационные предприятия, а также ведущие отраслевые организации, в том числе такие как Институт нефтегазовых технологических инициатив и Единый оператор испытаний. Фестиваль будет проходить ежегодно и станет точкой входа в отраслевую экосистему для студентов и молодых предпринимателей, — отметил глава нефтяной компании.







— Наш фестиваль подтвердил значительный рост российского стартап-сообщества. Сегодня мы увидели десятки проектов и креативных решений, провели перспективные встречи между предпринимателями, потенциальными инвесторами и партнёрами. Такие мероприятия имеют большое значение для любого бизнеса, ведь промышленные роботы, интеллектуальные системы, материалы нового поколения — всё это сначала появляется в небольших инженерных лабораториях и вузах, которым нужна поддержка лидеров рынка, — рассказал организатор фестиваля, руководитель "Энерготехнохаба Петербург" Андрей Власов.

— Фестиваль собрал весь цвет научно-промышленных производителей страны, которые работают над решением поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета. Эта площадка позволяет быстро, буквально на ходу внедрять научные разработки в жизнь. Промышленность ждёт их, — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Авторы Валерия Мишина