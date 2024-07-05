В Новой Москве до конца 2026 года построят восемь поликлиник

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) до конца 2026 года планируется построить восемь поликлиник. Одну половину из них возведут благодаря столичной адресной инвестиционной программе, а вторую за счёт инвесторов.

На средства городского бюджета, в частности, будет достроена детско-взрослая поликлиника в Филимонковском районе. Её проектная мощность составит 320 посещений в смену, а максимальная — 620. Готовность медучреждения на данный момент составляет 90%. За счёт инвестора в 2025 году введут в эксплуатацию поликлинику на 475 посещений в смену в районе Коммунарка. Учреждение планируется передать на баланс города. Другой девелопер в 2026 году построит и передаст городу детско-взрослую поликлинику в поселении Сосенское мощностью 520 посещений в смену. Поликлинику оснастят лабораториями, кабинетами функциональной диагностики и лечебно-профилактическими подразделениями.

Во всех медучреждениях оборудуют посты охраны, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных пациентов. После завершения строительных работ специалисты займутся комплексным благоустройством территории.

Сотрудники Мосгосстройнадзора уделяют пристальное внимание строящимся объектам. Уже проведено восемь выездных проверок трёх возводящихся поликлиник. Специалисты оценили ход работ, организацию производства на строительных площадках, качество конструкций, применяемых материалов и их соответствие проектной документации.

За последние годы в ТиНАО появились новые объекты здравоохранения, благодаря чему осуществлён переход на самые современные стандарты обслуживания граждан. Качество оказания медицинской помощи в округах достигло общего уровня столицы.