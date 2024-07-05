Начались перемены на рынке вторичной недвижимости: Какие квартиры подешевеют, а какие подорожают Покупатели уже начали менять предпочтения и переходить с первичного рынка недвижимости на вторичный. Льготной ипотеки на новостройки для всех больше нет, а под условия адресных программ подходят не все. Как сейчас будет меняться цена в разных сегментах жилья? 4 июля, 21:17 Покупатели всё меньше интересуются новостройками. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Что произошло в начале июля

Отмена льготной ипотеки (программа завершилась 1 июля) вызвала перемены на рынке недвижимости. Покупатели стали обращать больше внимания на вторичный рынок, но ситуация неоднозначна. Этот тренд озвучил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Вторичный рынок стал более привлекательным для тех, кто не подходит под условия семейной ипотеки или не хочет ждать завершения строительства новостройки. Покупатели хотят заселиться сразу, не ждать окончания строительства. Возможность сразу заехать в квартиру экономит и время, и деньги. На вторичном рынке цены, как правило, ниже, чем на новостройки.

— То, что происходит с ценами на рынке вторичной недвижимости в крупных городах в июле, мы оцениваем как стагнацию. Колебание цены на вторичную недвижимость в июне не превысило 1%, а объём предложения в этих городах увеличился в пределах 2%. Мы ожидаем, что часть покупателей, для которых льготная ипотека теперь стала недоступна, может переориентироваться на вторичный рынок. Однако если застройщики смогут предлагать собственные субсидированные программы и специальные условия, то это удержит часть спроса, — рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По его оценкам, завершение льготной программы с господдержкой повлияет на объёмы продаж новостроек бюджетного класса, а на бизнес-класс и элитный сегмент льготная ипотека не оказывала влияния и ранее. Поэтому ожидать перетекания спроса из новостроек высокобюджетного сегмента на вторичный рынок также не приходится.

На рынке вторичного жилья намечается локальный дефицит. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Сейчас ожидания участников рынка разнонаправленны. Одни ожидают резкого падения цен на вторичное жильё и надеются на выгодные покупки. Другие стремятся приобрести новостройки по оставшимся согласованным ипотечным программам, так как предложений становится всё меньше, а цены продолжают расти. Это создаёт определённый хаос на рынке, который наиболее проворные игроки стремятся использовать в свою пользу. Такое мнение высказал сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

Какие квартиры станут дешевле, а какие подорожают

Цены могут оставаться стабильными или даже немного снижаться, так как спрос сосредоточен на бюджетных вариантах. К тому же спрос на вторичку не столь высокий, как на первичное жильё, поэтому резкого роста цен ожидать не стоит. В эконом-сегменте цены могут быть более стабильными или даже незначительно расти, так как на этом рынке спрос меньше связан с ипотечными программами. В премиум-классе цены могут быть более чувствительны к изменениям на рынке, но в целом спрос на элитную недвижимость остаётся стабильным. Такой прогноз сделал Валерий Тумин.

— Отмена льготной ипотеки привела к перетоку спроса на вторичный рынок, но не вызвала массового роста цен. Вторичный рынок обладает своей спецификой — это более доступные варианты, готовые объекты, разнообразие форматов. Цены на вторичную недвижимость могут быть более стабильными, чем на первичном рынке, — пояснил Валерий Тумин.

Многие продавцы вторички используют сумму, полученную от её продажи, для того, чтобы купить новостройку. За счёт этого заметно, что, пока нет льготных программ, многие продавцы вторичной недвижимости становятся менее лояльными. Могут даже снимать объекты с экспозиции, из-за чего образуется локальный дефицит. Из-за создания локального дефицита, а также с учётом того, что часть покупателей закрывает вклады и покупает недвижимость, движение на рынке вторички в любом случае будет. Просто потому, что новостройки очень дороги. Так охарактеризовала обстановку на рынке директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Вторичный рынок менее зависим от программ стимулирования спроса и более рыночно ориентирован. В случае, если часть платёжеспособного спроса перейдёт на вторичный рынок, то вполне можно ожидать и повышения цен на нём. Это пока только гипотеза, так как на первичный и на вторичный рынок очень сильное воздействие оказывают факторы, не относящиеся к рынку недвижимости. Рынок прекрасно понимает, что столкнётся с уменьшением платёжеспособного спроса. Другое дело, каким будет масштаб изменений и как выстроится новый баланс. Скорее всего, на понимание этого и выстраивание новых сбытовых политик у застройщиков уйдёт несколько кварталов. Сейчас не стоит ждать каких-либо драматических изменений, — отметил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Авторы Нина Важдаева