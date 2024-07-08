Хваткая брюнетка: Депутата-миллионершу из Курска подозревают в попытке дважды заработать на последствиях атак ВСУ В Курске прокуратура подала в суд иск к местному депутату Людмиле Шашенковой. По данным СМИ, парламентарий якобы незаконно получила компенсацию за обстрел её жилья в приграничном с Украиной посёлке Тёткино почти на 7 млн. Как она живёт? 7 июля, 21:19 Людмила Шашенкова. Обложка © VK / Людмила Шашенкова, © Telegram / Тёткино / Курск, © Shutterstock / FOTODOM / andreyphoto63

В чём подозревают депутата

По данным издания "Площадь", Шашенкова якобы подала сразу два заявления на выплату компенсации: о предоставлении выплат как гражданину, жилое помещение которого утрачено в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины, и как гражданину, проживающему в населённом пункте, который подвергается таким обстрелам.

Прокурор Глушковского района в свою очередь подал иск в интересах Российской Федерации. Он просит признать незаконными два постановления Администрации посёлка Тёткино от ноября 2023 года на право получения выплат Шашенковой и вернуть в бюджет 6,8 млн рублей.

По данным издания, прокурор просит частично признать незаконным и приказ Министерства строительства Курской области от декабря 2023 года. В нём были утверждены списки жителей региона, которые могут претендовать на получение выплат за обстрелы со стороны Украины. В этот список попали две квартиры Шашенковой, выплата за которые составила 6,8 млн рублей.

Прокурор обосновал свою позицию тем, что депутат хоть и владеет жильём в посёлке, но уже давно зарегистрирована и проживает в Курске, тогда как выплаты полагаются только постоянно проживающим в пострадавших домах людям. По его мнению, также нарушены условия об однократности выплаты в отношении одного утраченного жилого помещения — пострадавшая якобы сумела получить деньги сразу за два жилых помещения. Издание также указывает, что свою проверку по этому делу начал местный Следственный комитет.

Информацию о деле можно увидеть на сайте Глушковского районного суда. Фото © Glushkovsky--krs.sudrf.ru

Что известно о Людмиле Шашенковой

Людмиле Шашенковой 64 года, она уроженка пострадавшего от ударов ВСУ посёлка Тёткино. Здешняя пресса называет её самым богатым депутатом Курска. В местную законодательную власть она пришла в 2012 году и к текущему моменту имеет за плечами уже три созыва.

Как каждый депутат, она ежегодно отчитывалась о своих доходах. Последняя декларация, которая попала в Сеть, датируется 2021 годом. Тогда депутат заработала 162,9 млн рублей. В собственности народная избранница указала шесть земельных участков площадью от 900 до 4,2 тыс. кв. метров, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, ведения личного подсобного хозяйства, строительства индивидуального жилого дома и землепользования и производственных целей (кондитерский цех).















Кроме того, в тот момент она владела жилым домом площадью 89,1 кв. метра и половиной жилого дома в 196,7 кв. метра, четырьмя квартирами, восемью нежилыми зданиями, хозяйственным блоком. В пользовании Людмилы Шашенковой находился земельный участок для размещения гаражей и автостоянок площадью 450 кв. метров и участок для эксплуатации здания в 306,8 кв. метра. Депутат указала и количество принадлежащих ей транспортных средств — 14 штук.

Как Шашенкова заработала свои миллионы

Шашенкова — успешная бизнесвумен. Согласно данным ЕГРЮЛ, она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель со сферой деятельности предприятий общественного питания, а также владелец фирмы "Успех", работающей в этом же сегменте. И ИП, и "Успех" легко можно найти на сайте госзакупок, и количество заключённых госконтрактов позволяет говорить о владелице бизнеса как о королеве госконтрактов в сфере организации общественного питания.

Начиная с 2022 года её проекты стабильно выигрывают гостендеры в сотни миллионов рублей. Рекордным был прошлый год: в совокупности портфель заказов предпринимательницы составил более 650 млн рублей. Как ИП она кормила курских школьников за 353 млн рублей, а её "Успех" собрал 311 млн на обслуживании местного онкологического центра и психбольницы. В этом году индивидуальная предпринимательница уже успела заключить контракты на 200 млн рублей.

Вот это и есть успешный "Успех". Фото © Spark-interfax.ru

Коммерческая деятельность Шашенковой довольно запутанная. Согласно ЕГРЮЛ, первое ИП она открыла в 2012 году и закрыла в 2014-м. Параллельно с ним у неё была фирма "Трио", оптом торговавшая продуктами питания. Открылась в 2002 году, а закрылась в 2016-м, при этом в учредителях Шашенкова была только до 2013 года. Судя по бухгалтерской отчётности, после её ухода предприятие практически не работало: через счета фирмы проходили совсем смешные суммы, а перед закрытием на них оставалось всего четыре тысячи рублей.

Та же фирма "Успех" существует с 2006 года, но официально её собственником Шашенкова стала лишь в 2021 году. До этого времени бизнесом владела, предположительно, её мать — Вера Кириченко. Таким образом, примерно восемь лет (с 2013 по 2021 год) де-юре женщина вообще не занималась коммерцией. При этом с 1980 года она официально была трудоустроена в качестве наёмного сотрудника в ГУП "Столовая № 61", принадлежавшем Министерству имущества Курской области. С 2003 по 2020 год Шашенкова значилась в нём директором.

В 2018 году — когда у Шашенковой официально была только директорская зарплата — местные газеты публиковали выдержки из её декларации о доходах за 2017 год. Согласно этим данным, директор государственного предприятия отчиталась о заработанных ею 50,5 млн рублей.

Людмила Шашенкова. Фото © OK / Людмила Шашенкова

В чём в Курске обвиняли Шашенкову

В 2018 году в местной прессе Шашенкову обвиняли в том, что самые "жирные" гостендеры в Курске выигрывают юрлица, аффилированные с депутатом. В частности, речь шла о ресторане "Премьер", в котором в 2018 году прошёл приём губернатора области по случаю Дня Победы. До этого Шашенкова как-то хвасталась в прессе, что эту площадку она создавала с 2003 года и очень ею гордится.

Но если посмотреть тендеры, организованные администрацией области в тот период, можно увидеть, что конкурс на организацию памятного мероприятия выиграла не Шашенкова или её фирмы, а ИП Иванова Елена Валерьевна. А если заглянуть в ЕГРЮЛ, выходит, что она следующий владелец фирмы Шашенковой "Трио".

Год назад одна из местных фирм в Арбитражном суде Курской области безуспешно пыталась оспорить результаты очередного тендера на организацию питания школьников в СШ №55 им. А. Невского, который достался ИП Шашенковой. Тогда суд встал на сторону индивидуальной предпринимательницы и в удовлетворении исковых требований коммерсантам отказал.

Связанная с Шашенковой Елена Иванова тоже успешный игрок в сфере гостендеров. Фото © Spark-interfax.ru

Кем работает муж Шашенковой

В отличие от Людмилы Шашенковой, её муж не публичен и официальными доходами не блещет. В том же 2017 году, когда супруга показала заработок в 50 млн, он (судя по её же декларации) заработал чуть более 700 тыс. рублей, а в 2021-м — всего 286 с копейками тысяч. Но при этом Олег Шашенков — чиновник, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, начальник Управления муниципального контроля города Курска.

В его карьере был довольно странный эпизод. До того как попасть на своё последнее место работы, супруг депутата 23 года отработал в ФНС и сделал там завидную карьеру. За время службы был награждён почётной грамотой Министерства по налогам и сборам, медалью "За боевые заслуги", почётной грамотой Курской областной думы. В 2010 году ему присвоили звание "Почётный работник ФНС".

В июле 2008 года Шашенков достиг своей карьерной вершины и стал главным налоговиком города — его назначили руководителем инспекции Федеральной налоговой службы по Курску. А спустя ровно пять лет — в июне 2013 года — он неожиданно для всех был отправлен в отставку.

Официальные причины увольнения не назывались, но в то время в курской прессе судачили, что контракт чиновнику могли не продлить из-за скандала, в центре которого оказался его коллега — начальник УФНС по Курской области Андрей Лабзин. Он стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Речь шла о махинациях с недвижимостью на сотни миллионов рублей. С тех пор Олег Шашенков ушёл в тень — публично о его дальнейшей судьбе не было практически никакой информации.

Страница Олега Шашенкова на сайте курской администрации. Фото © Kurskadmin.ru

Первые упоминания в СМИ появились лишь осенью 2021 года — после того, как Шашенков стал начальником Управления муниципального контроля Курска. Похоже, в должность новый руководитель вошёл очень тихо — пресса узнала об этом спустя два месяца после его назначения, когда соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

Почему простаивали фирмы Шашенковой

Время увольнения мужа из ФНС странным образом совпало с резким снижением бизнес-активности Людмилы. Тогда она закрыла своё первое ИП, а также официально вышла из числа владельцев той самой фирмы "Трио", передав или продав её Елене Ивановой. Впрочем, возможно, это связано с депутатской деятельностью Шашенковой.

В эти годы — с 2013-го по 2021-й — фирма "Успех" участвовала в 74 госзакупках, но не выиграла ни одной. Успех "Успеха" начнётся лишь после прихода Олега Шашенкова в Управление муниципального контроля — в 2022 году. Зато все эти годы ИП Иванова Елена Валерьевна выигрывала гостендеры один за другим, исправно принося в портфель сначала десятки миллионов рублей, а с 2020 года уже по несколько сотен.

Авторы Евгений Кузнецов