Эксперты ЭИСИ: Защита и поддержка семьи — абсолютный приоритет политики России 4 июля на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны". 4 июля, 16:45 Shutterstock / FOTODOM / oliveromg

Здоровье и благополучие семьи, сохранение традиционных ценностей много лет составляют одно из ключевых направлений внутренней политики России и являются предметом личного внимания президента Владимира Путина. Крепкая семья занимает главное место в системе ценностей россиян, отметил на старте обсуждения модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин.

"Это показывает укрепление традиционных ценностей в обществе. Как говорит президент, сбережение народа и возрождение традиционной семьи — это условия выживания нашей страны и цель, для достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов — ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных. И этот тезис откликается у абсолютного большинства россиян, что подтверждается и социологией. 77% опрошенных ВЦИОМ жителей страны считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность", — добавил Павел Данилин.

Именно поэтому сегодня так динамично растёт внимание к семейной тематике. 2024 год был объявлен президентом Годом семьи, а ещё в феврале глава государства анонсировал отдельный специальный национальный проект "Семья". О его целях подробнее рассказала Елена Семёнова, заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда России. По её словам, ключевая задача — создать условия, чтобы семьи принимали решение о рождении ещё одного ребёнка.

Подходом в формировании нацпроекта "Семья" должен стать лозунг: "Плюс один ребёнок в каждой семье". К созданию нацпроекта «Семья» мы подходим не с пустыми руками. Принято решение о продлении мер по улучшению жилищных условий. Это и выплата при рождении третьего ребёнка в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Это и семейная ипотека — она будет на обновлённых условиях, но продлит своё действие. Введено единое пособие, действует механизм социального контракта. На его реализацию, по решению президента, будут выделены дополнительные средства до 2030 года. И в целом, благодаря тем решениям, которые были приняты, был достигнут исторический минимум по уровню бедности — это 7,5%. Елена Семёнова

Ещё одна важная задача нацпроекта "Семья", о которой рассказала Елена Семёнова, — создать условия, чтобы благополучие многодетных семей увеличивалось, а число многодетных семей, входящих в категорию бедных, уменьшалось, и чтобы этот показатель был не выше 12%.

Особое внимание сегодня уделяется семьям участников СВО, отметила Мария Костюк, начальник управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества". Она рассказала, что эти семьи находятся под опекой государства. Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО, могут продолжать пользоваться служебным жильём по прежнему месту службы военного, детей всех участников СВО, включая добровольцев, будут в приоритетном порядке принимать в школы и детские сады по месту жительства. Также у них будет право на первоочередное получение путёвок в детские оздоровительные лагеря.

"Мы очень рассчитываем, что в обществе будет создан новый нарратив: "Семья защитника Отечества". Что этим можно будет гордиться и хвастаться. Когда эти ребята встанут у руля нашей страны, родители будут понимать, что о них никто не забудет. Наши герои будут дальше воспитывать элиту страны сами, воспитывать будущую элиту нашей страны. Мы помогаем детям героев поступать в вузы в приоритетном порядке, им полагаются бесплатные путёвки в лагеря", — добавила Мария Костюк.

Забота о семье со стороны государства проявляется не только в законодательных решениях или разработке новых программ, но и в реализации креативных проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей. Флагманским по праву является проект "Это у нас семейное". Это масштабный конкурс, организованный на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей". Подробнее об этом рассказала Оксана Ачкасова, заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей".

Многие погружены в гаджеты, мало общаются друг с другом, а представители старшего поколения обычно живут отдельно и не так часто видятся с детьми и внуками. Основная задача, которая стояла перед проектом "Это у нас семейное", заключалась в том, чтобы объединить семьи через общие дела и сделать это в формате игры. Участвовать могла абсолютно любая семья, но с условием, что в команде минимум четыре человека из не менее трёх поколений. На очные испытания конкурсанты приезжали даже с грудничками, а самому старшему участнику было 108 лет. Итого — почти 600 тысяч человек были зарегистрированы в конкурсе, это больше 102 тысяч семейных команд. 300 семей примут участие в финале, который пройдёт в мастерской управления "Сенеж" уже в эти выходные. Оксана Ачкасова

Финал конкурса будет одним из самых интересных событий этого года, который, впрочем, насыщен и многими другими мероприятиями. Ведь именно Год семьи является главной платформой для продвижения семейных ценностей и поддержки семей, отметил Александр Заремба, член оргкомитета Года семьи и глава "Союза отцов":

Александр Заремба считает, что Год семьи является главной платформой для продвижения и поддержки семейных ценностей. Видео © ЭИСИ

"Мы благодарны главе государства за те программы, которые реализуются в оргкомитете Года семьи с профильными министерствами, с Национальной родительской ассоциацией. Вся эта огромная работа направлена исключительно на сосредоточение и сохранение культурного кода традиционной российской семьи", — добавил Александр Заремба.

Защита и поддержка семей — абсолютный приоритет политики Путина. То, что сейчас сделано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советском опыте, ни в зарубежном опыте строительства социальных государств, подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

"Например, в материнском капитале появилась норма для усыновлённых детей. А в пособии по уходу за ребёнком до полутора лет появилась норма, что это пособие могут получать не только мамы и папы, но и бабушки, дедушки, тёти и дяди. Это расширение понятия семьи. Это возвращение к тем традициям, где не только два поколения, но существенно больше", — напомнил Владимир Шаповалов.

Совершенно иная ситуация развёртывается на Западе, где практически полностью забыли, что такое семья. Россия остаётся одним из последних оплотов традиционных семейных ценностей на планете, отметил Олег Матвейчев, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Олег Матвейчев считает, что на Западе не помнят о том, что такое семья. Видео © ЭИСИ

"Законодатели западных стран не говорят в открытую, что занимаются уничтожением семьи, но за кулисами их идеологи провозгласили именно это. Поэтому борьба, которую ведёт наша страна и наш президент и в которой нас поддерживает весь мир, — это борьба с сатанинским проектом по уничтожению всех традиций, опыта, наработанного тысячелетиями, заповедей и наших важнейших ценностей", — подчеркнул эксперт.

По мнению экспертов, защита семей — общественный запрос россиян, все жители страны единодушны в поддержке семейных ценностей и семьи как основы российского общества.

Авторы Алексей Берковиц