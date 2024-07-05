С начала года в САО новые квартиры по реновации получили более 2 тысяч москвичей

С начала текущего года уже более 2,1 тысячи жителей Северного административного округа (САО) Москвы получили новые квартиры в рамках программы реновации. Всего за время её действия на севере столицы жильё в новостройках выдали более чем 18 тысячам горожан, которые проживали в 83 старых домах.

В 2024 году, в частности, владельцами новых квартир стали порядка 650 жителей района Коптево, около 500 человек в Тимирязевском и 500 в Дмитровском районах. Для участников программы реновации на севере Москвы возвели и передали под заселение 39 современных жилых комплексов. Ещё 62 здания в настоящее время находятся в стадии проектирования и строительства.

Жителям город предоставляет равнозначные квартиры, то есть количество комнат и жилая площадь в них не меньше, чем в старой. При этом общая площадь стала больше за счёт более просторных кухонь, коридоров, санузлов. Таким образом, уровень жизни у переселенцев повысится. Также стоит отметить, что новые квартиры с современными планировками комфортнее. Москвичам предлагают квартиры с улучшенной отделкой, оснащённые сантехникой, светильниками и кухонной плитой. Новые многоэтажки оборудованы лифтами и пандусами, чего не было в старых зданиях. Первые этажи в домах нежилые. Там размещаются магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. За первые пять месяцев 2024 года новое жильё получили уже 17,3 тысячи горожан, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил повысить темпы реализации программы реновации в два раза.