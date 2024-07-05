На востоке Москвы по программе реновации построят три объекта образования

В московском районе Гольяново (Восточный административный округ, ВАО) в новых кварталах, построенных по программе реновации, возведут три социальных объекта, в том числе два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест. Новые здания появятся в рамках Адресной инвестиционной программы, утверждённой на 2023–2026 годы.

Сейчас идёт этап проектирования и разработки градостроительной документации. Все новые столичные школы проектируются по новому стандарту. Учреждения образования имеют просторные помещения, медиатеки, пространства для проектных работ и общения, универсальные и специализированные кабинеты с современным оборудованием, зоны рекреации и благоустроенные площадки вокруг зданий.

Также в настоящее время в Гольянове переданы под заселение две новостройки — на Щёлковском шоссе и площади Белы Куна. Туда переехало свыше 340 семей из шести старых многоэтажек. Помимо того, в ближайшее время новосёлов примет жилой комплекс на Амурской улице.

Программа реновации имеет социальную направленность. Город обеспечивает новосёлов не только качественным жильём, но и всей необходимой инфраструктурой. Так, в рамках реализации программы строятся объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. За первые пять месяцев 2024 года новое жильё получили уже 17,3 тысячи горожан, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил повысить темпы реализации программы реновации в два раза.