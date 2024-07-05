На западе Москвы в рамках КРТ возведут деловой квартал с технопарками и музеями

В московском районе Очаково-Матвеевское (Западный административный округ, ЗАО) построят деловой квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Работы пройдут на участке площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12.

Данная площадка расположена между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе — рядом с московским городским вокзалом Аминьевская и одноимённой станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Сейчас на территории находятся склады, автосервисы, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.

Деловой квартал будет включать 186 тысяч квадратных метров недвижимости. Там появятся здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, фитнес-центры и площадки для занятий спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. Также предусмотрены помещения для двух судебных участков. Специалисты благоустроят территорию и проложат дороги. Реализация проекта даст более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы: заброшенные промзоны, недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории превращаются в современные районы, где комфортно и престижно жить, работать и проводить время. Появляется социальная, транспортная, инженерная инфраструктура: жилые комплексы, детсады, школы и больницы, новые спортивные объекты, современные производства, общественные пространства. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведётся по поручению мэра города Сергея Собянина.