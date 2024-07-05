Памятники эпохи: В Москве отремонтировали три дома в стиле неоклассицизма

На северо-западе Москвы в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда отремонтировали три дома в стиле неоклассицизма. В СЗАО немало подобных величественных зданий, которые являются не просто жилыми домами, а настоящими памятниками монументального искусства ушедшей эпохи. Они выделяются основательностью, наполненной античными образами. При проведении ремонтных работ крайне важно было сохранить яркий архитектурный декор.

Фасад и крышу пятиэтажного дома № 9 на улице Маршала Новикова привели в порядок в 2022 году. Здание построили в 1950 году по индивидуальному проекту. Строение симметрично, а на уровне крыши находится фронтон. Торцевые фасады выделяют эффектные трёхгранные эркеры, в дворцовом находятся два прямоугольных ризалита. Венчает дом многопрофильный карниз.

Специалисты уделили особое внимание сохранению исторического облика здания, был разработан уникальный проект, учитывающий все нюансы работ. При этом для удобства жителей процесс разделили на несколько этапов. Сначала расчистили открытые плоскости, выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и заделали трещины современным укрепляющим раствором, а затем места намокания обработали антигрибковым составом. Фасадные декоративные элементы бережно восстановили и окрасили. На втором этапе был проведён ремонт балконных плит с заменой покрытия и устройством гидроизоляции, кронштейнов и балюстрады. Специалисты обновили штукатурный слой и нанесли современную краску на акриловой основе. При этом удалось сохранить историческое колористическое решение. Стены покрасили в цвет светло-жёлтой пшеницы и коричневого ясеня. Финальным штрихом стала замена водосточных труб и отливов, также были выполнены работы по устройству штукатурного покрытия цоколя здания.

В 2023 году в порядок привели дом № 3, корпус 1, на улице Маршала Василевского, также построенный в 1950 году по индивидуальному проекту. Обладающие сложной пластикой фасады украшены декоративными элементами, а два угловых фасада выделены четырёхэтажными эркерами, которые опираются на колонны. Нижние два этажа каждого эркера акцентированы пилястрами с капителями, следующий этаж украшен полуциркульным наличником и замковым камнем.

Дом № 3, корпус 1 на улице Маршала Василевского в стиле неоклассицизма. Фото © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В этом здании специалисты поменяли стояки центрального отопления, привели в порядок фасад, сохранив при этом исторический облик. Сначала были промыты плоскости от накопившихся загрязнений, выполнена расшивка швов и локальная вычинка кирпичной кладки. Места намокания обработали современной антигрибковой защитой. На финальном этапе специалисты произвели гидрофобизацию для защиты стен от агрессивного влияния осадков. В ходе работ удалось сохранить архитектурный декор фасада.

Ещё одним достоянием неоклассицизма, который восстановили в прошлом году, стал дом № 50 на Сходненской улице. Он был возведён в 1957 году по проекту типовой серии I-511. Нижний этаж здания сложной формы рустован и отделён широким архитектурным поясом, а главный и боковой фасады выделены трапециевидными эркерами, украшенными фестонами и балюстрадами. Венчает дом карниз с модульонами и равномерный ряд аттиков.

Специалисты привели в порядок фасад и заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Чтобы восстановить первоначальный облик строения, использовались современные технологии и качественные отечественные материалы. Первым этапом были расчищены плоскости от накопившихся загрязнений и проведён ремонт штукатурного слоя. Затем нанесена антигрибковая защита на места намокания. Также привели в порядок повреждённую за годы эксплуатации кладку: выполнили локальную замену кирпича и вычинку. Декоративные элементы фасада бережно восстановили, а затем его покрасили, сохранив историческое колористическое решение. Руст первого этажа выполнен в кремово-белом оттенке, а этажи со второго по четвёртый — в "мутном абрикосе".