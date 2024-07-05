В московском районе Ново-Переделкино открыли новый футбольный манеж

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в районе Ново-Переделкино. Объект стал частью спорткомплекса "Арктика". Его площадь составила 1,3 тысячи квадратных метров.

"Здесь частные инвесторы это построили, молодцы, за свои деньги. Мы предоставили им землю — они оперативно построили. Ещё в Ново-Переделкине строим физкультурно-оздоровительный комплекс на бюджетные деньги и строим спортивный парк. До конца года всё будет готово. Так что Ново-Переделкино будет спортивным районом", — отметил градоначальник.

В составе манежа — крытое поле для мини-футбола длиной 40 и шириной 20 метров, площадка с искусственным газоном для игры в теннис и волейбол размером 19 на 36 метров. Также там оборудована мультиспортивная площадка с резиновым покрытием (32 на 19 метров) для игры в футбол и баскетбол, а также беговые дорожки и зона воркаута (10 на 60 и 30 на 10 метров соответственно). Манеж предназначен для тренировок и соревнований по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, бадминтону, лёгкой атлетике и гиревому спорту. За несколько недель новый объект стал местом притяжения горожан — только за июнь его посетило 3,5 тысячи человек.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время комплекс открыт для всех желающих, которые могут через сайт или приложение арендовать крытую или открытую площадку, выбрать тренера, записаться на индивидуальные или групповые занятия.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Кроме того, в Ново-Переделкине в апреле началось создание многофункционального спортивного кластера. Он расположится на Лукинской улице, дом № 4, на площади 4,8 гектара. Там появятся объекты инфраструктуры для любителей экстремальных видов спорта, в том числе скейт-парк с трамплинами, памп-трек, площадка с бетонным боулом для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Предусмотрено поле для мини-футбола, комплекс для занятий воркаутом и площадка для игры в городки.

Тем, кто предпочитает семейный отдых, по вкусу придутся современные детские площадки с большими игровыми комплексами, выполненными в экостиле. Дети разных возрастов смогут лазить по канатам, кататься с горок, карабкаться по верёвочным лестницам и исследовать потайные ходы. А ещё там оборудуют уникальную площадку с развивающими играми, на которой ребята смогут исследовать свет, звук и электричество с помощью игровых элементов.

Для любителей спокойного отдыха организуют площадки и проложат удобные пешеходные маршруты. Также на берегу реки Алёшинки оснастят настил с шезлонгами и лавочками.

Осенью прошлого года в Ново-Переделкине стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Чоботовской улице, дом № 4. На площади 3,6 тысячи квадратных метров появится универсальный спортзал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, художественной гимнастикой и другими видами спорта. Помимо того, там появится бросковая хоккейная зона, зал для организации занятий по общей физической подготовке и зона для боулдеринга (короткая трасса с валунами для скалолазания). Спортсменам будет доступна и сопутствующая инфраструктура, включая раздевалки с душевыми и санузлами. Предусмотрен медицинский блок, технические и административные помещения. Завершить строительство планируется до конца года.

В Ново-Переделкине проживает 122 тысячи москвичей. За последние годы в районе много сделали для повышения качества жизни горожан. Так, например, там появилось метро: сначала классическое (Солнцевская линия), а затем и наземное — в составе четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиров принимает московский городской вокзал Переделкино. Только благодаря жёлтой ветке жители могут ежедневно экономить в пути около часа при поездках в центр города и обратно.

Ещё одним важным транспортным проектом является строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с выходом на Московский скоростной диаметр (МСД). Уже введены в эксплуатацию участки от Боровского шоссе до транспортно-пересадочного узла "Столбово" с развязками на пересечении с Боровским и Киевским шоссе. Также построено продолжение дублёра МКАД — трасса от Боровского до Минского шоссе, связавшая станцию метро "Рассказовка" Солнцевской линии с городскими вокзалами Мичуринец и Внуково МЦД-4.