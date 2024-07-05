Авиация работает по уничтожению воздушных целей в Севастополе
Авиация работает по уничтожению воздушных целей в Севастополе, об этом завил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, лётчики работают на значительном расстоянии от берега над акваторией. При этом он призвал горожан укрыться в безопасных местах.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — написал он в телеграм-канале.
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