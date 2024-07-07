Одним плясать от радости, другим рыдать в подушку — рунический гороскоп для всех знаков зодиака Как представителей зодиакального круга встретит новая неделя лета? Что принесёт период с 8 по 14 июля 2024 года: опыт, крах надежд или возможность всё исправить? Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил подробный гороскоп для всех знаков зодиака. 7 июля, 06:00 Подробный рунический гороскоп на неделю 8–14 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ann Haritonenko

Знак зодиака Овен — Дагаз, Йера, перевёрнутая Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Овны, вас ожидает неделя просветления и прогресса. Дагаз символизирует светлые перемены и начало нового дня, поэтому будьте готовы к новым возможностям. Йера подчёркивает, что ваш труд начинает приносить плоды. Перевёрнутая Райдо предупреждает о возможных задержках в путешествиях или планах. Совет: будьте готовы к изменениям и не переживайте из-за задержек на неделе с 8 по 14 июля, они могут привести к лучшему результату.

Знак зодиака Телец — перевёрнутый Эваз, Уруз, перевёрнутая Лагуз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Тельцы, вам предстоит неделя силы и нахождения её применения. Перевёрнутый Эваз указывает на партнёрство в перспективе и движение вперёд. Уруз дарует силу и выносливость для преодоления всех препятствий на неделе с 8 по 14 июля. Перевёрнутая Лагуз предупреждает о возможных эмоциональных трудностях и необходимости готовности к импровизации.

Совет: используйте свою силу для преодоления препятствий и используйте логику и набор вероятностей для своих решений. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Наутиз, Иса, Эваз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Близнецы, приготовьтесь к неделе терпения и самоанализа. Наутиз указывает на необходимость настойчивости и терпимости, призывая не переоценивать имеющиеся ресурсы. Иса символизирует замедление и паузу, время для размышлений. Эваз подчёркивает важность гармонии и сотрудничества в решении вопросов, а также готовность к открывающимся путям. Совет: будьте терпеливы на неделе с 8 по 14 июля и используйте это время для самоанализа и укрепления отношений.

Знак зодиака Рак — перевёрнутый Эваз, перевёрнутая Перто, Отал

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

На неделе с 8 по 14 июля вас ждут неожиданные изменения и открытие тайн. Перевёрнутый Эваз указывает на возможность открытия новых перспектив в деловом сотрудничестве. Перевёрнутая Перто предсказывает неожиданные открытия или раскрытие тайн. Отал символизирует важность семейных и наследственных вопросов. Совет: будьте готовы к неожиданным открытиям и обратите внимание на свои связи и близких людей.

Знак зодиака Лев — Ансуз, Гебо, Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Львы, неделя с 8 по 14 июля принесёт вам новые знания и сотрудничество. Ансуз символизирует получение мудрости и новых знаний. Гебо подчёркивает важность партнёрства и взаимопомощи. Райдо указывает на движение вперёд и успехи в путешествиях или новых начинаниях. Совет: будьте открыты на неделе с 8 по 14 июля для новых знаний и сотрудничества с другими людьми.

Знак зодиака Дева — перевёрнутый Отал, Манназ, перевёрнутый Ансуз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Девы, вам предстоит неделя пересмотра ценностей и общения. Перевёрнутый Отал указывает на необходимость изменения своего мнения относительно семьи или вопросов недвижимости. Манназ подчёркивает важность самопознания и взаимодействия с другими. Перевёрнутый Ансуз предупреждает о возможных проблемах в общении. Совет: пересмотрите ценности и уделите внимание улучшению общения с близкими.

Совет: пересмотрите ценности и уделите внимание улучшению общения с близкими. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы — Хагалаз, перевёрнутый Турисаз, Эйваз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Весы, вам предстоит неделя преодоления прошлых проблем и конфронтаций. Хагалаз указывает на разрушение старого и освобождение места для нового. Перевёрнутый Турисаз подчёркивает необходимость решения прошлых проблем и преодоления опасностей. Эйваз символизирует борьбу противоположностей и необходимость нахождения баланса. Совет: примите вызовы на неделе с 8 по 14 июля как возможности для роста и стремитесь к гармонии.

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутый Ансуз, Тейваз, перевёрнутая Лагуз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Скорпионы, неделя с 8 по 14 июля принесёт вам вызовы в общении и борьбе. Перевёрнутый Ансуз указывает на возможные проблемы в общении или передаче информации. Тейваз символизирует воинский дух и стремление к справедливости, активность станет ключом к успеху. Перевёрнутая Лагуз предупреждает о возможных трудностях и необходимости обращения к запасному плану. Совет: будьте настойчивы и решительны, обращайтесь за помощью к своей уверенности в успехе.

Знак зодиака Стрелец — Тейваз, Феху, перевёрнутая Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Стрельцы, вас ждёт неделя успеха и движения вперёд. Тейваз символизирует решительность и концентрацию сил. Феху указывает на материальные блага и успехи в финансовых делах. Перевёрнутая Райдо предупреждает о возможных нюансах в путешествиях или планах на неделе с 8 по 14 июля. Совет: будьте настойчивы в достижении целей и не переживайте из-за задержек. Сосредоточьтесь на уже начатом.

Знак зодиака Козерог — Эйваз, перевёрнутый Уруз, Тейваз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Козероги, вам предстоит неделя открывающихся перспектив и преодоления слабостей. Эйваз символизирует вероятность изменений через противодействие и борьбу противоположностей. Перевёрнутый Уруз указывает на возможные трудности в использовании своей силы и энергии на неделе с 8 по 14 июля. Тейваз подчёркивает важность справедливости и решительности.

Совет: будьте готовы к борьбе и используйте решимость для достижения всех целей. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей — Хагалаз, Наутиз, перевёрнутая Перто

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Водолеи, неделя с 8 по 14 июля принесёт вам вызовы и необходимость терпения. Хагалаз указывает на разрушение старого и освобождение места для нового. Наутиз подчёркивает важность терпения и настойчивости. Перевёрнутая Перто предупреждает о возможных вопросах при реализации ваших идей и важности обдуманных действий. Совет: примите вызовы на неделе с 8 по 14 июля как возможности для роста и будьте настойчивы в достижении целей.

Знак зодиака Рыбы — Уруз, Перто, перевёрнутый Альгиз

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Рыбы, вас ждёт период силы и открытий. Уруз дарует вам энергию и возможности для успешных дел. Перто указывает на тайны и неожиданные открытия, которые могут изменить вашу жизнь на неделе с 8 по 14 июля. Перевёрнутый Альгиз предупреждает о временной уязвимости и необходимости заботиться о себе. Совет: используйте свою силу для преодоления препятствий и будьте готовы реализовать задуманное.