Там магнит: Странный объект на Луне навёл учёных на неожиданную мысль Луна не создаёт вокруг себя полноценной магнитосферы, а меж тем её поверхность местами явно намагничена. 13 июля, 21:25 Когда этот объект рассмотрели в свои телескопы астрономы XVII века, они приняли его за обычный ударный кратер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart, Krakenimages.com

Когда этот объект рассмотрели в свои телескопы астрономы XVII века, они приняли его за обычный ударный кратер. Современные учёные понимают, что это явно не след от падения астероида.

Объект Рейнер Гамма в лунном Океане Бурь. Фото © Science.nasa.gov

Находится он в Океане Бурь, крупнейшем лунном море, которое мы видим с левой стороны. Где-то там среди настоящих округлых кратеров и выделяется ярким пятном это нечто диаметром примерно в 70 километров. Ближе всех к нему 30-километровый кратер Рейнер, поэтому объект назвали Рейнер Гамма.

В 1998 году к Луне отправили спутник Lunar Prospector, вооружённый в том числе магнитометром. Так вот, этот магнитометр намерил в 28 километрах над загадочной Рейнер Гаммой магнитное поле напряжённостью в 15 нанотесла. По расчётам, на поверхности конкретно в этом месте должно быть порядка сотни нанотесла. Конечно, это мизер по сравнению с Землёй: у нас на поверхности — от 25 до 65 тысяч нанотесла. Но по сравнению со всей остальной Луной это явная магнитная аномалия. Более того, физики считают, что это не просто аномалия, а целая локальная малогабаритная магнитосфера. И именно поэтому объект так белеет на лунной поверхности: от солнечной радиации Луна как бы "загорает", она темнеет, а в этом месте магнитное поле отклоняет солнечные частицы.

Помимо Рейнер Гаммы на Луне наблюдают ещё несколько мест с такими удивительными белёсыми извивающимися узорами, "завихрениями". Явление прозвали "лунными вихрями". Вот, к примеру, такие "вихри" в Море Мечты, это уже на обратной стороне Луны. И насчёт них вывод делается точно такой же: это так себя проявляет повышенная намагниченность в этом месте.

"Лунные завихрения" в Море Мечты на обратной стороне Луны. Фото © lroc.asu.edu

Вообще, благодаря магнитометрам оформился такой парадокс: лунное ядро магнитного поля давным-давно уже не способно создать, потому что Луна давным-давно остыла, но её кора почему-то немного намагничена. Эта карта составлена с помощью вышеупомянутого Lunar Prospector. Где больше зелёного, жёлтого и красного, там магнитное поле посильнее. Очевидно, что магнитные аномалии сосредоточены на обратной стороне Луны, притом почему-то в южном полушарии.

Карта магнитного поля Луны, составленная по данным зонда Lunar Prospector. Фото © Wikipedia / Mark A. Wieczorek

По поводу всей этой ситуации в целом есть такие версии: что это остатки былой глобальной, полноценной лунной магнитосферы (которая создавалась горячим поначалу ядром), что это падавшие астероиды поверхность намагнитили и что это эхо того чудовищного столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя, которое и породило Луну.

Но вот насчёт конкретных мест с мини-магнитосферами всё-таки хочется отдельно разобраться, что именно их создаёт. Есть, к примеру, гипотеза, что падающие микрометеориты поднимают кверху электрически заряженные частицы лунной пыли, которые и создают собой магнитное поле. Но ведь микрометеориты и все прочие метеориты должны падать повсеместно.

Так вот, у планетологов сложилась другая очень интересная версия. По виду аномалии Рейнер Гамма они заключают, что под ней где-то неглубоко должен быть продолговатый и узкий магнит. И они подозревают, что таким магнитом может оказаться застывшая магма, которая там когда-то, порядка трёх миллиардов лет назад, текла по своим тоннелям — так называемым лавовым трубкам. Расчёты и моделирование показывают, что в присутствии общего сильного магнитного поля (а оно тогда ещё было) некоторые раскалённые лунные породы могли бы намагничиваться. На Луне в изобилии имеется минерал ильменит — титанистый железняк. Он вообще-то слабомагнитный. Но, как пишут учёные, он мог распадаться на оксид титана и металлическое железо, которое уже вполне можно как следует намагнитить. И эта намагниченность, получается, по сей день сохраняется.

Кстати, в 2025 году NASA планирует отправить непосредственно в "вихрь" Рейнер Гамма маленький луноход (35 сантиметров в высоту), который будет целенаправленно заниматься выяснением этого вопроса с магнитной аномалией. Дрели у него, конечно, нет, но геологам в любом случае там больше всего нужен не поверхностный грунт, им хотелось бы посмотреть состав пород в глубине.

Авторы Адель Романенкова