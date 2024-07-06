Илон Маск предупредил об опасности использования WhatsApp

Так Маск ответил на сообщение пользователя на канале графического дизайнера DogeDesigner. Автор комментария задал вопрос, почему WhatsApp выдаёт рекламу того, что пользователи обсуждали в приватных чатах.

Ранее Life.ru сообщал о том, что мошенники нацелились на два наиболее популярных у россиян мессенджера — WhatsАpp и Telegram. Аферисты всё чаще перехватывают сессии пользователей в этих приложениях и таким образом получают доступ к аккаунту, который затем используют для массовой рассылки контактам с классическим предложением — занять денег.