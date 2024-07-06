Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 18:48

Илон Маск предупредил об опасности использования WhatsApp

Использование мессенджера WhatsApp небезопасно для пользователей. С соответствующим предупреждением выступил известный американский бизнесмен Илон Маск.

"WhatsApp совсем не безопасен", — написал миллиардер в соцети X.

Так Маск ответил на сообщение пользователя на канале графического дизайнера DogeDesigner. Автор комментария задал вопрос, почему WhatsApp выдаёт рекламу того, что пользователи обсуждали в приватных чатах.

Ранее Life.ru сообщал о том, что мошенники нацелились на два наиболее популярных у россиян мессенджера — WhatsАpp и Telegram. Аферисты всё чаще перехватывают сессии пользователей в этих приложениях и таким образом получают доступ к аккаунту, который затем используют для массовой рассылки контактам с классическим предложением — занять денег.

Срочно удалите WhatsApp или защитите его: как мошенники научились делать дубликаты сим-карт
Срочно удалите WhatsApp или защитите его: как мошенники научились делать дубликаты сим-карт
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photosince

Наталья Исакова
  • Новости
  • Илон Маск
  • whatsapp
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров