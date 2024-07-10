От гимнастики до бокса: Москвичам рассказали, чем можно заняться в спортивных кластерах столицы

В современных спортивных кластерах Москвы можно попробовать себя в самых разных видах спорта, например, покататься на коньках, поиграть в теннис, проплывать стометровку кролем под наблюдением тренера или заняться академической греблей. Кластеры представляют собой огромные комплексы, а некоторые и целые кварталы, где на одной территории находятся футбольные поля, корты, бассейны, катки, тренажёры, школы и секции для подготовки спортсменов. Спортивные объекты расположены в разных районах столицы, благодаря чему потренироваться, развить навыки или просто активно провести досуг можно рядом с домом.

Главным символом спорта среди москвичей давно считается олимпийский комплекс "Лужники". Его построили в рекордные сроки (за 450 дней) в 1955–1956 годах. Первым событием в "Лужниках" стал товарищеский футбольный матч между сборными РСФСР и Китая (1:0). Летом 1956-го там провели I Спартакиаду народов СССР, а через год — Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Уже тогда огромные "Лужники" (площадь территории составляла 150 гектаров) не имели равных ни в СССР, ни в Европе. В 1980 году на арене состоялось открытие XXII летних Олимпийских игр.

Сегодня "Лужники" это не только стадион, а огромный спортивно-развлекательный кластер, включающий более 80 сооружений, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. В их числе Большая спортивная арена, Малая спортивная арена, северный и южный спортивные центры, спортивный городок, Ледовый дворец "Кристалл".

В 2019 году в "Лужниках" на месте старого бассейна открылся уникальный для России пятиэтажный аквакомплекс в виде волны. В нём есть девять водных горок, искусственная река с медленным течением, "волнующийся" водоём, термальный комплекс и три спортивных бассейна: один 50-метровый, два 25-метровых. Для желающих доступны уроки профессиональных тренеров из школы плавания "Лужники".

В том же году в "Лужниках" открыли Дворец гимнастики Ирины Винер. Пятиэтажное здание с крышей в виде развевающейся гимнастической ленты и витражным остеклением построили за три года по уникальному проекту, который получил несколько архитектурных премий. Основную часть объекта занимает арена-трансформер размером 54 на 36 метров, которая вмещает четыре тысячи зрителей. Спортивный объект отличают оригинальные интерьеры, вдохновлённые народными промыслами: хохломской и жостовской росписью.

В 2022 году "Лужники" пополнились двумя уникальными спортивными центрами: бокса и самбо. Они находятся в одном здании и объединены общей крышей и стеклянным фасадом. За состязаниями можно наблюдаться прямо с улицы через прозрачные стены. Это уникальное архитектурное решение, которое ранее не использовалось при строительстве спортивных объектов. Каждый центр имеет зал с 50 тренажёрами и 25-метровый бассейн с шестью дорожками.

В текущем году в "Лужниках" появился Дворец тенниса площадью 36 тысяч квадратных метров. Он представляет собой футуристическое здание со стеклянными стенами с шелкографией в виде теннисных мячей и наклонными витражами. Дворец включает семь открытых и 14 крытых кортов. Кроме тенниса там можно играть в бадминтон, пинг-понг и сквош. Также во дворце есть 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, термальный комплекс, бильярдный клуб, конференц-зал, кафе и спортивные магазины.

В марте после реконструкции открылся универсальный спортивный зал "Дружба", построенный в 1979 году и известный в народе как "ракушка". Площадь нового объекта составляет почти 16,5 тысячи кв. м (около двух тысяч из них приходится на центральный зал). Помимо того, в "Дружбе" есть три многофункциональных помещения для игры в баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, а также тренажёрный зал.

Ещё одним крупным спортивным кластером столицы является "Крылатское". Он объединяет несколько значимых объектов ГБУ "Спортивный комплекс "Мегаспорт". Основной из них — Гребной канал протяжённостью два километра, который построили для 63-го чемпионата Европы по академической гребле, состоявшегося в 1973 году. Трасса стала уникальной для Европы, в том числе и благодаря месту: гребцов от ветра защищали Крылатские холмы. Канал и объекты отреставрировали в 2014 году к чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. Кроме того, через дорогу построили бассейн с двумя чашами для тренировок как обычных жителей, так и профессиональных атлетов. Также в "Крылатском" есть Ледовый дворец (построен в 2004 году), где можно покататься на коньках, и "Баскет холл Москва" (2006 год постройки). Во втором проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гимнастике.

В районе Перово рядом с Измайловским парком находится спортивный кластер "Авангард", построенный в 1954 году. В советское время он не был очень популярен — в основном там играли команды дублёров. Однако всё изменилось после реконструкции в прошлом году. Сегодня стадион занимает территорию площадью 7,6 гектара. Вокруг футбольного поля находятся беговые дорожки. В трёх павильонах на территории кластера можно заниматься скейтбордингом, йогой, пилатесом, киберспортом, шахматами и шашками. Помимо того, в "Авангарде" для гостей есть баскетбольная, волейбольная, уличная бадминтонная площадки, скейт-парк, памп-трек, площадка для сдачи нормативов ГТО, пункт проката спортивного инвентаря, гостиница и другое.

Развитие спорта в Москве не ограничивается ещё известными с советских времён спортивными объектами. Одним из новых кластеров стал Дворец спорта "Некрасовка", который открылся в 2023 году и сразу стал одним из крупнейших в столице — его площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. Объект имеет 12 функциональных зон, бассейны на 25 и на 10 метров, крытый каток, залы единоборств, ритмической гимнастики, хореографии и экстремальных видов спорта. Горожане могут посещать там тренажёрный зал, занятия по плаванию, теннису, фигурному катанию.

За 2023 год в Москве построили 14 новых спортивных сооружений. В 2024-м введут в эксплуатацию спорткомплекс "Горизонт" в Зеленограде, а до конца 2026-го достроят ещё порядка 39 спортивных объектов, в том числе многофункциональный комплекс в Ново-Переделкине с полем для мини-футбола, скейт-парком, площадкой для катания на велосипедах, самокатах и роликах, а также фитнес-станцией. Также спортивные кластеры появятся в Свиблове, Орехово-Борисове Северном, Солнцеве и Москворечье-Сабурове.