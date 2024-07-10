В Москве восстановили исторические аллеи и сад усадьбы Покровское-Стрешнево

На территории московской усадьбы Покровское-Стрешнево (СЗАО) возродили регулярный сад и исторические аллеи. Восстановить партер и дорожки помогли фотографии 1930-х годов и военно-топографическая съёмка Московской губернии и окрестностей города 1838 года.

Традиционная планировка парка для усадеб XVIII–XIX веков до наших дней дошла лишь в общем виде. Дорожно-тропиночная сеть сохранилась частично, при этом усадебный парк был сильно запущен, а многие деревья утеряны. В полуразрушенном состоянии находилась и единственная оригинальная парковая скульптура — "Гермес с младенцем Дионисом". У фигуры бога торговли недоставало пальцев, а бог виноделия вовсе был почти утерян. Пространство ждало реставрации.

В результате специалисты восстановили историческую планировку регулярного сада и аллеи в пейзажной части. В партере французского парка отреставрировали главную аллею с кругом посередине, перпендикулярно и параллельно ей проложили прямые дорожки, вдоль которых воссоздали липовые посадки, чтобы разбавить немногие сохранившиеся липы конца XIX века и европейские лиственницы.

Строгие прямые линии сада выделили боскетами, которые обрамили живой изгородью из кизильника. В центре же высадили сирень, пион травянистый и розу морщинистую. Два замыкающих боскета выполнены в звездчатой планировке с дорожками в виде лучей, исходящими из центра. Также специалисты восстановили цветники на пересечении основных дорожек. При их оформлении использовались многолетники: шалфей дубравный, эхинацея пурпурная, гейхера гибридная, очиток видный, астильба японская. Растения подбирались с учётом исторических сведений, в том числе записей княгини Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой.

Обложка © Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Единственная сохранившаяся в саду скульптура — "Гермес с младенцем Дионисом" — копия статуи, найденной при раскопках храма Геры в Олимпии. Аналогичная выставляется в Пушкинском музее, реставраторы перед началом работ сфотографировали её со всех сторон, чтобы с максимальной точностью восстановить парковую версию. Специалисты укрепили и обработали особыми составами металлический каркас изваяния, докомпоновали сколы и трещины, заново отлили изваяния Диониса и недостающие части фигурки Гермеса.

Кроме того, удалось воссоздать центральную ось, которая ведёт от главного дома в сторону 7-го Иваньковского пруда. Вдоль неё восстановили липовую аллею. Обустроили и аллеи по направлению к зданию оранжереи, дорогу в Елизаветино и дорожки в пейзажной части парка. Площадь перед усадьбой и аллеи замостили колотой брусчаткой в историческом стиле. Площадь покрытия составила порядка 8,5 тысячи квадратных метров.

Архитектурно-парковый ансамбль Покровского-Стрешнева по большей части был создан при барыне Елизавете Глебовой-Стрешневой. Территория усадьбы состоит из регулярного сада и пейзажного парка. Версальская часть представляла собой партер с прямыми и симметричными аллеями с многочисленными скульптурами и бюстами, а также дорожками, ведущими к оранжереям и прудам. Одна из главных дорог вела в соседнее имение Елизаветино. Английская часть (пейзажный парк) состояла из извилистых тропинок меж тенистых деревьев, которые уводили к обрыву над рекой Химкой.