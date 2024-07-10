Прогулки и занятия спортом: Москвичам рассказали о возможностях для отдыха в Детском Черкизовском парке

В 2019 году благоустроили Детский Черкизовский парк, созданный на месте рекреационной зоны на территории района Преображенское 88 лет назад. Проект разрабатывался с учётом пожеланий горожан и особенностей территории.

"Сегодня Детский Черкизовский парк — отличное место для прогулок, занятий спортом и отдыха", — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

На территории парка есть три современные игровые зоны, включающие различные комплексы, качели, батуты, воркаут-площадку с выделенной зоной для детей, а также пространство для игры в настольный теннис и универсальную спортивную площадку для баскетбола, волейбола и других командных видов спорта. Там расположен кластер альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой, в том числе скейт-парком и памп-треком. Есть и площадка для игры в регби. Кроме того, на территории парка расположен Дворец творчества детей и молодёжи "Преображенский".

В лесном массиве в рамках благоустройства установили шесть деревянных беседок со столами и лавочками. Также специалисты высадили ещё 200 деревьев и порядка трёх тысяч кустарников в рамках дополнительного озеленения. А чтобы можно было спокойно гулять в вечернее время суток, установили почти полтысячи фонарей. В порядок привели и набережную Шитова вдоль Черкизовского пруда и сам водоём. Теперь эта территория гармонично продолжает общее рекреационное пространство парка.

Детский Черкизовский парк — исторический парк на востоке Москвы, расположенный в районе Преображенское. Общая площадь территории составляет не менее девяти гектаров. Парковый комплекс включает в себя расположенный рядом Черкизовский (Архиерейский) пруд и находящийся на его берегу храм Илии Пророка в Черкизове. Пруд, к слову, считается одним из самых старых рукотворных водоёмов Москвы. По некоторым данным, местные крестьяне запрудили реку Сосенку примерно в XIV веке. Протяжённость пруда составляет порядка 800 метров, а ширина — около 50.