Простой и вкусный рецепт, как сделать пломбир времён СССР в домашних условиях

Помните те времена, когда мороженое казалось самым вкусным на свете? Когда каждый кусочек этого лакомства переносил нас в детство, наполненное радостью и беззаботностью? В СССР мороженое было не просто десертом — оно считалось символом счастья и маленькой роскоши, доступной каждому. Давайте вместе вернёмся в те времена и приготовим настоящий советский пломбир на своей кухне.

Как приготовить пломбир как в СССР

Как приготовить мороженое как в СССР: простой рецепт. Фото © ТАСС / А. Ковтун

Пломбир в СССР был известен своим насыщенным вкусом и плотной текстурой. Но почему именно советское мороженое казалось нам таким вкусным? В пломбире СССР использовались натуральные ингредиенты, а современное мороженое может содержать большое количество добавок, стабилизаторов, ароматизаторов и консервантов. Поэтому, если хотите в домашних условиях приготовить пломбир как в СССР, то запаситесь натуральными продуктами.

Для начала нам понадобятся ингредиенты, которые можно было найти в каждом советском доме: 3 яичных желтка,

120 г сахара,

250 мл молока,

400 мл сливок (жирностью не менее 30%),

ванильный сахар по вкусу.

Как приготовить мороженое как в Советском Союзе: пошаговый рецепт

Советский пломбир: рецепт из детства. Фото © ТАСС / Семенов Владимир

Современное мороженое предлагает гораздо больший выбор вкусов и видов, чем пломбир в СССР, который обычно был представлен в нескольких стандартных вариантах. Но именно тот самый вкус и стал культовым для бывших граждан Советского Союза. Многие до сих пор ищут хоть что-то похожее на советский пломбир. Но если вы устали разочаровываться во вкусах современного мороженого, то ловите пошаговый рецепт пломбира из СССР.

Шаг 1. Начинаем с молочной основы

В кастрюлю налейте молоко и добавьте половину сахара. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, но следите, чтобы молоко не убежало.

Шаг 2. Подготовка яичной основы

В отдельной миске взбейте яичные желтки с оставшимся сахаром до светлой массы. Это займёт несколько минут, но результат того стоит.

Шаг 3. Смешивание ингредиентов

Настоящее мороженое СССР у вас дома. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Теперь самое ответственное: постепенно влейте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Это поможет избежать свёртывания яиц и сохранит однородную текстуру.

Шаг 4. Загущение основы советского пломбира

Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Варите, непрерывно помешивая, пока смесь не загустеет. Обычно это занимает около пяти минут. Главное — не спешить.

Шаг 5. Охлаждение

Пломбир по советскому рецепту. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Это важный этап, который нельзя пропустить.

Шаг 6. Взбиваем сливки

Пока основа остывает, займитесь сливками. Взбейте их до мягких пиков и добавьте ванильный сахар. Этот шаг придаст нашему пломбиру тот самый незабываемый вкус.

Шаг 7. Соединение сливок и основы

Осторожно вмешайте взбитые сливки в остывшую молочно-яичную смесь. Делайте это медленно, чтобы сохранить воздушную структуру.

Шаг 8. Заморозка

Вкус детства: как сделать пломбир по-советски. Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник

Перелейте смесь в контейнер и уберите в морозильную камеру. Каждые полчаса доставайте и перемешивайте образовавшуюся массу, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. Это займёт несколько часов, но результат превзойдёт все ожидания.