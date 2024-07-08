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8 июля, 07:47

По всей Украине гремят взрывы, сообщается о прилётах в Киеве и в аэропорту Жуляны

В Киеве прогремело несколько взрывов

Киев. Обложка © Freepik.com/teksomolika

Киев. Обложка © Freepik.com/teksomolika

Целая серия взрывов произошла на Украине, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком. В Одессе пропало электричество.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 10.00 мск. Украинское издание "Страна" сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске, в Кировоградской области, в частности, в Кропивницком, в Киевской, Житомирской, Черниговской областях.

Несколько серий мощных взрывов прогремело в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Соломенский район вызвали бригаду медиков. Также очевидцы заявили ТАСС, что слышали несколько взрыв в районе аэропорта Жуляны.

"Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, ещёё было несколько взрывов в самом Киеве. Активно работает ПВО", сказал собеседник агентства.

Жители Одессы сообщают об отключениях света и остановке электротранспорта.

Александра Вишнякова
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