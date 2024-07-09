Как живут влиятельные люди Кабардино-Балкарии, демонстративно забившие на гимн России В Сети обсуждают, как в Нальчике на школьном выпускном некоторые родители и дети без почтения отнеслись к гимну России и даже заткнули уши. Компания "Русгидро" до сих пор ждёт извинений от своего регионального топ-менеджера Лелюкаева. Что известно об этих людях? 8 июля, 21:17 Хасанби Таов и Андзор Халилов. Коллаж © Life.ru. Обложка © Avito.ru, © Rsport.ria.ru , © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalilov_group

Что произошло в элитной школе Нальчика

Судя по ролику, слитому в Сеть, выпускной вечер в школе № 33 Нальчика закончился скандалом: когда включили гимн России, некоторые родители не захотели вставать, а некоторые даже закрыли уши. Это элитное учреждение, которое называют школой будущего. Её построили в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Школа является самой большой и современной в КБР. Например, там создан первый в республике центр цифрового образования. Именно поэтому здесь учатся дети местной знати.





Всё это кажется заранее спланированной антироссийской акцией. В ней участвовали как минимум восемь родителей, в том числе женщины в хиджабах. После публикации видео в "отказниках" быстро распознали людей, похожих на представителей местной элиты, среди прочих супругу крупного застройщика Асият Халилову, жену главного тренера сборной России по дзюдо Карину Таову и топ-менеджера местного "Русгидро" Шамиля Лелюкаева с супругой Аидой Атакуевой. Возможно, гимн игнорировали и другие родители – чиновники региона.

Разразился скандал. Полиция Кабардино-Балкарской Республики составила на восьмерых "отказников" протоколы за нарушение установленного порядка использования государственного гимна. Им грозят штрафы до 3000 рублей. Впрочем, последствия инцидента могут на этом не закончиться.

Ряд СМИ, ссылаясь на источники в республиканском МВД, пишут, что среди участников инцидента были люди, якобы исповедующие религиозный экстремизм. Стоит ли напоминать, что радикалы с такими же взглядами и из таких же "золотых" семей недавно устроили кровавую бойню в Дербенте и Махачкале. Под свой контроль расследование взял глава Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

Семья застройщика Халилова

Не вставшая под гимн Асият Халилова замужем за одним из самых влиятельных застройщиков Кабардино-Балкарской Республики Андзором Халиловым. Его компания Khalilov group управляется через ИП. Доходы неизвестны. Фирма возвела в Нальчике несколько жилых комплексов и один целый микрорайон. Претензий много даже к её премиальным объектам, а уж к экономвариантам жалоб вообще не счесть. Дома Халилова сравнивают с тюрьмой и каменными джунглями, ругают за отсутствие территории и инфраструктуры, за неправильно сконструированные крыши, кривые стены без шумоизоляции и использование дешёвого туфа вместо кирпича.

— Дома, построенные "Халилов групп", очень плохого качества, с массой недоделок, все жильцы недовольны, а застройщик на справедливые претензии людей отвечает очень грубо. Все постройки Халилова исполнены с нарушением СНиПов, ряд строек судебными решениями заморожен, множество исков находятся на рассмотрении, — такой комментарий оставил один из покупателей халиловского жилья. Количество лайков говорит о том, что с ним согласны многие. В судебных базах действительно рассматривается множество дел из-за проблемных новостроек Халилова.

Андзор Халилов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalilov_group

Сам Халилов не живёт в домах, что сам построил. Они с женой и своими детьми занимают несколько квартир в элитном по местным меркам жилом малоэтажном комплексе из таунхаусов на улице Эльбрусской. Там есть зоны отдыха, озеленение, детские и спортивные площадки, парковка предусмотрена даже для гостей. Стоимость до 30 млн рублей. Есть у семьи и другая недвижимость в городе, которая попроще. А ездит Халилов на легендарном внедорожнике "Мерседес-Гелендваген", стоимость которого сейчас может превышать 30 млн рублей.





По данным местных СМИ, Андзор Халилов якобы ранее проводил акции по популяризации "исламского образа жизни", обещая скидки на жильё при наличии более одной жены. По данным журналистов, у самого Халилова их якобы четыре, но как законная, естественно, оформлена одна. Многожёнство в России запрещено. У Халилова несколько братьев. Все помогают ему заниматься строительным бизнесом.

Семья топ-менеджера "Русгидро" Лелюкаева

Особо выделилась семья топ-менеджера "Русгидро" Шамиля Лелюкаева. Именно его сынишка закрыл уши и затопал ногами во время исполнения российского гимна, а жена Аида Атакуева демонстративно отвернулась.

Как выяснил Life.ru, ещё в далёком 2007 году Шамиль Лелюкаев (ему тогда было 26) возглавлял конкурсную комиссию кабардино-балкарского филиала "Русгидро". То есть он отбирал и продолжает отбирать поставщиков, которые исполняют госконтракты на бюджетные деньги. Через него прошли миллиарды госрублей. Как можно понять, Люлюкаев тщательно скрывает своё благосостояние. Так, квитанции на оплату ему приходят по адресу скромной квартиры в селе Кашхатау.

В корпорации "Русгидро" уже отреагировали на его антироссийский демарш:

— Работник кабардино-балкарского филиала опозорил компанию и оскорбил семидесятитысячный коллектив энергетиков, которые круглые сутки своим добросовестным трудом обеспечивают работу сложнейших объектов и энергетический суверенитет страны. Энергетики компании ждут от работника публичных извинений перед обществом и коллективом и пояснений причин недостойного поведения во время торжественного исполнения государственного гимна на официальном мероприятии в школе, — говорится в заявлении "Русгидро".

Шамиль Лелюкаев. Фото © OK / Шамиль Лелюкаев.

Семья тренера сборной России по дзюдо Таова

Саботировавшая исполнение гимна Карина Таова является супругой Хасанби Таова — заслуженного мастера спорта, бронзового призёра Олимпийских игр и действующего главного тренера сборной России по дзюдо.

По данным судебных приставов, Хасанби и Карина Таовы живут то в общежитии спорткомплекса ЦСКА в Ростове-на-Дону, то в скромной хибаре в кабардинском селе Шалушка. По этим адресам семье высылают квитанции на оплату мелких долгов. Но, как выяснил Life.ru, на самом деле семья Таовых может занимать просторную квартиру в малоэтажной новостройке бизнес-класса на улице Тарчокова в Нальчике. Цена от 20 млн рублей. Есть у Таовых и добротный коттедж в селе Анзорей. Известно, что Карина водит Toyota Land Cruiser.





Как пишет местная пресса, все три семьи в своё время претендовали на получение социальных пособий от государства на воспитание своих детей. Халиловым и Лелюкаевым – Атакуевым отказали, а вот Таовы якобы получают 64 тысячи рублей ежемесячно.

Нужно ли наказывать людей, проявивших неуважение к гимну и государственным символам России? 0 Их нужно лишить гражданства, пусть едут жить в другую страну Против них нужно возбудить дело о госизмене Их можно простить, пусть они публично извинятся

Авторы Пётр Егоров