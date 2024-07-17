50-летие БАМа. Какие перспективы магистрали предлагает РЖД В этом году БАМу — 50 лет. Проект планетарного масштаба, о рентабельности которого до сих пор плодится множество спекуляций, оказался более чем востребованным. В 2035 году РЖД должны закончить очередной этап его модернизации и нарастить перевозку грузов до 270 млн тонн. 17 июля, 17:53 В этом году БАМу — 50 лет. Обложка © Company.rzd.ru

Магистраль XXI века

В апреле этого года во время встречи с ветеранами великой стройки президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на весь XXI век.

— Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, — заявил тогда президент.

Заявление прозвучало на фоне завершения реализуемого ОАО "Российские железные дороги" второго этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб. Общая стоимость работ — 1,1 трлн рублей. До конца 2024 года провозная способность "железки" должна вырасти до 180 млн тонн (к концу 2023 года она уже составила 173 млн тонн).

Тогда же в РЖД вели предпроектные работы по третьему этапу модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Его стоимость с учётом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн рассчитана до 2035 года и, предварительно, оценивается в 3,7 трлн рублей. Уже в мае российское правительство одобрило его запуск.

Это очень своевременные меры в свете возникшего в 2022 году санкционного давления со стороны "недружественных" стран, благодаря которому Россия активно переориентирует грузопотоки в направлении стран Азии. И в нынешних условиях спрос на перевозки в восточном направлении остаётся не просто высоким, но имеет все перспективы серьёзного роста. Иными словами, именно на РЖД сейчас лежит ответственность за перспективы динамичного развития восточных регионов России.

БАМ — наше всё

Можно уверенно сказать, что БАМ — это Россия, а Россия — это БАМ. Эксперты утверждают, что с экономической точки зрения магистраль — самый дорогой проект за всю историю Советского Союза, и оценивают его стоимость в 17,7 млрд советских рублей.

Первые проекты прокладки железнодорожных путей сквозь вечную мерзлоту и сибирскую тайгу появились ещё в конце XIX века. Позже к проекту подступались в начале XX века и даже в годы Великой Отечественной. Но тогда ещё не было необходимой экономической и технологической базы для реализации грандиозной стройки.

Поэтому датой старта проекта строительства Байкало-Амурской магистрали принято считать XVII съезд ВЛКСМ, прошедший в апреле 1974 года. Выступавший на нём генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев объявил БАМ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В советское время комсомольцы съезжались на стройку под непосредственным руководством Министерства путей сообщения (МПС СССР) — предшественника РЖД.

Съезд, на котором БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Фото © Company.rzd.ru

Магистраль имеет протяжённость более четырёх тысяч километров, большая часть пути которой проходит через труднопроходимую и необитаемую местность. Дорога проложена по вечной мерзлоте и пересекает 11 полноводных рек (в том числе Ангару, Лену, Амур, Зею, Витим, Олекму, Селемджу, Бурею), а всего пересекает более 3,5 тысячи водотоков.

На пути БАМа — семь горных хребтов: Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Туранский, Дуссе-Алинский и Сихотэ-Алинский. Магистраль проходит через пять самых тяжёлых сейсмических районов (с силой землетрясений до десяти баллов). Теперь эти горы, реки и болота уверенно пересекает железнодорожное полотно. Но не только.

С момента запуска проекта в некогда диких местах построены 280 станций и разъездов. Благодаря строителям БАМа вдоль магистрали появилось 63 населённых пункта — городов и посёлков, в которых теперь живут сотни тысяч людей. Здесь заработали горнодобывающие, перерабатывающие комбинаты, предприятия энергогенерации.

Таким на перегоне Балбухта - Новая Чара видят БАМ машинисты локомотива 2ТЭ10М Фото © Company.rzd.ru

БАМ — это люди

Грандиозность проекта определялась и количеством людей, вовлечённых в работу: более двух миллионов человек 70 национальностей участвовали в стройке, что сделало её действительно всесоюзной. При этом нельзя недооценивать огромный вклад бамовцев, который параллельно со строительством они внесли в культуру Советского Союза и даже демографию страны.

Студенты и добровольцы селились в возводимых по пути строительства посёлках и городах, многие из них приняли решение остаться. Строители создавали семьи и заводили детей, и сейчас вместе они продолжают жить и работать на освоенных территориях. Целый ряд бамовских поселений, таких как Новая Чара, Тында, Новый Ургал, до сих пор являются так называемыми моногородами, основу существования которым даёт бесперебойная работа БАМа и РЖД.

Комсомольцы съезжались на строительство БАМа практически со всего Советского Союза. Фото © Company.rzd.ru

Огромный вклад строительство внесло в культуру страны. Стихи и песни о БАМе звучали по всему Союзу, среди их авторов были и мэтры советского искусства. Одну из самых известных песен о магистрали "БАМ" написал Оскар Фельцман на стихи Роберта Рождественского. Она исполнялась Владиславом Конновым, ведущим солистом Ансамбля советской песни Всесоюзного радио и Центрального ТВ.

Песни также писали Владимир Шаинский, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, поэты Виталий Петров и Михаил Пляцковский — их произведения исполняли Лев Лещенко, ВИА "Пламя" и "Самоцветы". Однажды перед строителями даже выступил американский певец и актёр Дин Рид. Там он стал победителем четвёртого фестиваля гитарной песни БАМа "Огни трассы".

Кроме того, благодаря кипучей энергии молодёжи на местах строек стихийно возникали музыкальные коллективы, появлялись новые авторы песен — именно БАМ способствовал популяризации в СССР бардовской песни. Интересный факт: только за два первых года с начала великой стройки от Тайшета до Комсомольска-на-Амуре было продано восемь тысяч гитар. В те годы фестивали бамовской песни были частым явлением, которое активно поддерживал ЦК ВЛКСМ.

Песни под гитару в те годы не просто вдохновляли строителей БАМа, но становились всесоюзными хитами. Фото © Company.rzd.ru

Как БАМ строят сейчас

В советское время на строительство БАМа молодёжь мотивировали различными преференциями и возможностью получать дефицитные товары. До сих пор про стройку века ходят байки, как молодым работникам подбрасывали различную "экзотику" вроде советских консервов, только предназначавшихся на экспорт. Молодые люди изумлённо разглядывали красочные этикетки с надписями на французском языке, под которыми скрывалась хорошо им знакомая "сайра, бланшированная в масле".

Впрочем, времена, когда туда ехали "за туманом и за запахом тайги", увы, миновали. Сейчас сотрудников, занятых на БАМе, РЖД привлекает достойными заработными платами и социальными условиями.

Такая она — сегодняшняя молодёжь ОАО "РЖД". Фото © Company.rzd.ru

Если на официальном сайте зайти в раздел вакансий компании, можно увидеть, что подавляющее большинство предложений предусматривает выплаты заметно больше 100 тыс. рублей. При этом работодатель обеспечивает своим работникам проживание, трёхразовое питание, обмундирование и поездки железнодорожным транспортом за собственный счёт.

Учитывая возрастающую в последние годы роль БАМа, ОАО "РЖД" работает и над собственной социальной инфраструктурой. Ещё в 2019 году здесь разработали план создания на БАМе максимально удобных условий для работы и жизни. Он состоит из четырёх блоков: развитие социальной инфраструктуры, создание комфортных условий труда, мотивация персонала к работе на БАМе и взаимодействие с органами власти.

До 2025 года работодатель планирует отремонтировать и обновить материальную базу в пяти ведомственных и 50 муниципальных детских садах и школах. В компании рассчитывают заручиться в данном вопросе поддержкой местных администраций и привлечь на эти цели средства национального проекта "Образование". Такая договорённость уже достигнута, например, с Министерством образования Амурской области.

Предполагается, что бамовцам станет проще и удобнее добираться до места отдыха на Черноморском побережье — они получат право на компенсацию авиаперелёта туда и обратно вместо бесплатного проезда железнодорожным транспортом.

Отдельный блок плана посвящён улучшению условий труда работников. Речь идёт в первую очередь о закупке табельных и дополнительных пунктов обогрева, организации модульных пунктов для временного размещения, обеспечении работников средствами малой механизации и оргтехникой.

Кроме того, до 2025 года будет построено семь домов для железнодорожников на станциях Новая Чара, Таксимо, Северобайкальск, Верхнезейск и Тумнин.

С молодёжью, желающей принять участие в модернизации БАМа и сопутствующих её проектах, в РЖД тоже работают активно. Одно из самых масштабных мероприятий компании — Ежегодный слёт молодёжи РЖД. Это площадка для обмена передовым профессиональным опытом и актуальными идеями, с помощью которой менеджмент ОАО вовлекает молодёжь в решение приоритетных задач, способствует консолидации интеллектуального потенциала молодых работников.

Для чего России БАМ

Значение БАМа для России выходит далеко за рамки развития собственно транспортного потенциала страны. В последние годы президент страны Владимир Путин регулярно подчёркивает, что развитие Дальневосточного региона — это приоритет для российской политики на весь XXI век.

Конечно, стране очень важны развивающиеся торговые отношения с азиатскими и тихоокеанскими государствами. За последние пару лет товарооборот с ними растёт на десятки процентов в год. Особенно перспективной выглядит внешняя торговля с Китаем.

Однако для России важно реализовать весь экономический потенциал Дальнего Востока, ведь он занимает около 40% российской территории. Тут расположены почти 50% лесных и золотых ресурсов государства, свыше 70% рыбы, алмазов, более 30% медной, титановой руды и прочие запасы.

Для того чтобы в регион с небольшой плотностью населения поехали новые кадры, его нужно обогатить различными производствами, насытить транспортной инфраструктурой. В советские годы Дальний Восток интенсивно развивался во многом благодаря БАМу. И сейчас перед руководством РЖД стоит примерно та же задача, как и 50 лет назад, — дать ему новый импульс развития.

Сегодня на стороне бамовцев работают не только легендарное прошлое комсомольской стройки, но и новые технологии, новые подходы, новые материалы, а кроме этого — возрождающийся усилиями компании интеллектуальный потенциал молодых строителей магистрали. С этими ресурсами можно не переживать за наш российский восток.

Авторы Евгений Кузнецов