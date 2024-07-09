В Москве завершился пятый юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя"

Завершился пятый юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя". На деловой программе форума в кластере "Ломоносов" выступило более 500 спикеров. Мероприятия креативной недели посетило более 5,5 тысячи человек.

Порядка 6 миллионов просмотров за время проведения форума собрали онлайн-трансляции сессий, записи доступны на сайте форума и в официальной группе Российской креативной недели в социальной сети "ВКонтакте".

Представители 17 регионов России приехали на форум — Пермский край, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская область, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Рязанская область, Ярославская область, Красноярский край, Курская область, Кемеровская область, Свердловская область. А также представители и делегации от Тюменской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области.

В рамках фестивальной программы форума прошли вечеринка под открытым небом в пространстве "VK Музыка Летом" и выставка "История российского дизайна. Национальные традиции и современность" в Новой Третьяковке.

Впервые на Российской креативной неделе состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В заседании приняли участие представители федеральной и региональной власти. По результатам заседания будет подготовлена резолюция о декомпозиции целей, обозначенных в правительственной Концепции творческих (креативных) индустрий, с учётом специфики регионов.

"Юбилейный форум "Российская креативная неделя", безусловно, особенный. Форум продолжает развиваться и прирастать новыми идеями, проектами, партнёрствами. На площадке форума в кластере "Ломоносов" в этом году мы подписали 10 соглашений о партнёрстве: в целях развития креативных индустрий в регионах, поддержки образовательного проекта АНО "Креативная экономика" — Всероссийского урбанистического хакатона "Города". Впервые за историю фестиваля совместно с нашими партнёрами VK мы провели вечеринку под открытым небом с участием Uma2rman. Впереди нас ждут новые регионы, новые достижения и победы. Ведь это только первый юбилей форума. Марина Абрамова, директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика"

Эксклюзивными данными исследований и опросов на сессиях деловой программы поделились интеллектуальные и информационные партнёры форума.