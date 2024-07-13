Непохоже на планету: Учёные встревожены необъяснимым явлением в созвездии Весов Звезда, а вернее, даже две звезды ведут себя так, как будто перед ними что-то пролетает, и учёные не совсем уверены, что это — планета или несколько планет. 12 июля, 21:23 Учёные встревожены необъяснимым явлением в созвездии Весов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Что-то не очень понятное происходит с двойной звёздной системой, которая находится в 350 световых годах от нас в направлении созвездия Весов. Пара состоит из звезды чуть побольше Солнца и звезды немного поменьше него, которые вращаются вокруг общего центра притяжения. Так вот, космическая обсерватория Kepler (которая прославилась как "охотница за экзопланетами") ещё в 2017 году зафиксировала, что эта двойная звезда за 87 суток наблюдений немного тускнела 28 раз.

Загадочная двойная звёздная система HD 139139 (EPIC-249706694) на снимке космической обсерватории WISE. Фото © aladin.cds.unistra.fr

Когда звезда тускнеет, вскоре возвращается к обычной яркости и опять тускнеет, то первое, что подозревают, — перед ней проходит планета, точно так же, как мы наблюдаем прохождение Венеры или Меркурия по диску Солнца. Это называется транзитом. Так в космосе чаще всего и находят планеты, вращающиеся вокруг других звёзд: "транзитным" методом.

Снижение яркости звезды при прохождении планеты по её диску. Фото © giphy.com

Но дело в том, что в данном случае эти 28 потускнений не очень похожи на "планетные". По степени потускнения они в целом довольно похожи, но практически никакой ожидаемой от планет регулярности, периодичности в происходящем нет. И продолжительность предполагаемого транзита планеты каждый раз разная: то час с небольшим, то два, а то и все восемь.

Озадаченные астрономы даже на всякий случай проверили, а не мелькали ли там вообще какие-нибудь астероиды перед телескопом. Говорят, нет, не похоже: во всяком случае, в каталогах нет таких астероидов, которые могли бы в те моменты таким образом маячить.

Если исходить из того, что это планета, то, по расчётам, она должна быть либо как полторы Земли, либо гигантская вроде Юпитера в зависимости от того, которой из двух звёзд она принадлежит. Но перед какой звездой что-то 28 раз проследовало, неясно. Может, и перед обеими.

Набралось с десяток версий этой ситуации. К примеру, предположили, что там несколько планет. Но в таком случае всё равно должны быть хоть какие-то повторения, какие-то равные промежутки времени, какая-то логика требуется, а её нет. Допустим, это мелькают не только планеты, принадлежащие какой-то одной звезде, но и вращающиеся вокруг другой. Но даже и тогда астрономы ожидают увидеть в этой картине систематичность.

Далее: может быть, это одна планета, которая находится так близко к своей звезде, что гравитация светила её разрушает, и хаотичные потускнения вызываются облаками обломков, пыли и прочего. Но тогда при такой близости к звезде за 87 дней должно быть не 28 потускнений, а целые сотни. А если это, скажем, обломки раздробленных астероидов или других малых небесных тел, то не может быть каждый раз настолько похожей степень потускнения.

Ещё вариант: две звезды друг к другу очень близко и мелькает планета одной из этих двух звёзд, которая вращается вокруг своего солнца по очень сильно вытянутой орбите. При таком раскладе эта орбита будет под действием гравитации звёзд всё время смещаться, и получится такая нерегулярность. Но измеренные характеристики этой двойной звезды, движение напарниц не указывают на наличие такой планеты.

Есть версия, что это "планета Татуин", которая вращается не вокруг одного определённого солнца, а вокруг обеих звёзд сразу. Такие миры действительно находят в космосе. К примеру, в системе Kepler16 в созвездии Лебедя есть такая планета размерами примерно с Сатурн. И можно предполагать, что в зависимости от взаимного расположения двух солнц в каждый конкретный момент выходит так, что планета затмевает то одно из них, то другое. Но опять не прослеживается соответствующих вариаций в движении этих звёзд.

Планеты, вращающиеся вокруг двойной звезды (художественная анимация). Видео © YouTube / Animation: A Binary and Its Planets

В отчаянии астрономы задумались: а может, это вообще не планета, а это такие "солнечные пятна"? Правда, как-то непривычно думать, что пятно размером с Юпитер появилось часа на три и так же неожиданно исчезло. Но в принципе, как пишут учёные, законов физики это, по крайней мере, не нарушает.

Вообще, с некоторыми звёздами, особенно молодыми, иногда случаются какие-то своеобразные не очень понятные затемнения. Подозревают, что их может закрывать собой протопланетный диск, в котором только формируются будущие миры.

И в качестве вишенки на этом космическом торте — гипотеза, которая совершенно точно вдохновит писателя-фантаста. Некоторые учёные утверждают, что ДНК как самовоспроизводящаяся и передающая информацию конструкция — это лишь один из возможных способов существования жизни. И что точно по такому же принципу может быть построена конструкция, состоящая не из атомов, а из, представьте себе, космических струн. Поэтому, собственно говоря, трудно объяснимое поведение некоторых звёзд может говорить о том, что внутри них обитают такие непостижимые формы жизни. Правда, они, по расчётам, должны быть очень недолговечны, но ведь это всё относительно: наша с вами жизнь тоже коротка, но иные за время этой вспышки многое успевают сделать.

Авторы Адель Романенкова