В Удмуртии произошло ДТП с автобусом, 2 человека погибли, 22 пострадали
В Удмуртии произошло ДТП с автобусом, 2 человека погибли, 22 пострадали. Фото © Telegram/Ижевск с огоньком
В Воткинском районе Удмуртии рядом с деревней Пихтовка произошло смертельное ДТП. Легковушка столкнулась с автобусом, ехавшим по маршруту Ижевск — Пермь. В результате погибло два человека, ещё более 20 пострадали.
По данным прокуратуры, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 45 пассажиров.
"10 июля в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии погибло два человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей", — сообщили в региональном Минздраве.
Жертвы аварии — это водитель и пассажир легковушки.
Следователи и прокуратура проводят проверку по факту аварии.