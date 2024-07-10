В Удмуртии произошло ДТП с автобусом, 2 человека погибли, 22 пострадали

В Воткинском районе Удмуртии рядом с деревней Пихтовка произошло смертельное ДТП. Легковушка столкнулась с автобусом, ехавшим по маршруту Ижевск — Пермь. В результате погибло два человека, ещё более 20 пострадали.

По данным прокуратуры, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 45 пассажиров.

"10 июля в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии погибло два человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей", — сообщили в региональном Минздраве.

Жертвы аварии — это водитель и пассажир легковушки.