6 актёров СССР, кто лежал в психлечебнице: их обожали миллионы, но эта любовь не уберегла Эти легендарные советские актёры, чьи имена знала вся страна, столкнулись с тяжёлыми личными трагедиями, которые привели их на больничные койки психиатрических лечебниц. Life.ru рассказывает, как за кулисами скрывалась их истинная боль. 12 июля, 16:00 Кто из знаменитых советских актёров "поехал крышей" и оказался в психушке? Обложка © Kino-teatr, © Kino-teatr, © Kinopoisk

В советские времена эти актёры были легендами! Их обожали, на них равнялись, они дарили радость миллионам зрителей… Но за кулисами часто скрывались личные трагедии, которые приводили к психологическим проблемам и в итоге к психиатрическим больницам. Давайте вспомним этих великих, но уязвимых людей.

Владимир Басов

Биография Владимира Басова: как он оказался в клинике для душевнобольных. Фото © Kinopoisk

Владимир Басов, известный по роли продавца пиявок Дуремара в "Приключениях Буратино", оказался в психиатрической клинике из-за алкоголизма. Его буйное поведение на фоне злоупотребления спиртным привело к госпитализации. Однако Басов не сдавался — режиссёр Леонид Нечаев лично привозил ему магнитофон для записи реплик, несмотря на его состояние. Тяжёлая депрессия и семейные скандалы заставляли Владимира искать утешение в алкоголе, но даже в таких условиях он продолжал работать.

Наталия Богунова

Наталия Богунова: жизнь после "Большой перемены". Фото © Kinopoisk

Исполнительница роли учительницы Светланы Афанасьевны из "Большой перемены" Наталия Богунова оказалась в психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения". Болезнь прогрессировала, и к началу 90-х актриса ушла из профессии. В 2013 году, во время одного из приступов, её жизнь оборвалась. Ей было всего 65 лет.

Юрий Белов

Знаменитый актёр СССР Юрий Белов тоже был в психбольнице. Фото © Kinopoisk

Юрий Белов, звезда фильма "Карнавальная ночь", столкнулся с депрессией и попыткой свести счёты с жизнью в свои тридцать. Его спасли, но пришлось провести несколько месяцев в психиатрической больнице. Белов утверждал, что его наказали за критику Хрущёва, хотя многие знали истинные причины. Постепенно он стал забывать текст и потерял работу. В итоге Юрий был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом, пытаясь сохранить остатки достоинства.

Татьяна Пельтцер

Актриса СССР Татьяна Пельтцер: последние годы в "жёлтом доме". Фото © Kinopoisk

"Главная бабушка советского кинематографа" Татьяна Пельтцер страдала от мании преследования в последние годы жизни. Несмотря на ухудшающееся состояние, она продолжала приходить в театр. Коллеги из жалости выводили её на сцену для поклона. Последние полтора года жизни актриса провела в психиатрической больнице, окружённая заботой своей верной помощницы, которая и унаследовала всё её имущество.

Маргарита Назарова

Как укротительница тигров Маргарита Назарова оказалась в клинике для душевнобольных. Фото © Kino-teatr

Маргарита Назарова, звезда фильма "Полосатый рейс", после смерти мужа начала вести себя странно. Она носила сумочку с драгоценностями из страха быть обворованной и часто "зависала" во время выступлений. В итоге её госпитализировали в психиатрическую больницу. Остаток жизни Назарова провела в одиночестве в маленькой квартирке в Нижнем Новгороде.

Константин Григорьев

Константин Григорьев: трагический конец великого актёра. Фото © Kino-teatr

Константин Григорьев, обожаемый ленинградскими режиссёрами и зрителями, был известен своими яркими, но второстепенными ролями. В 1984 году, в свой 47-й день рождения, он был жестоко избит незнакомцами. После восьми операций и комы он заново учился ходить и говорить. Однако его карьера закончилась. Жена начала пить, и Григорьева отправили в психиатрическую больницу. Его жизнь оборвалась в 2007 году из-за рака.

Эти истории — лишь ещё одно напоминание нам, что даже самые яркие звёзды могут столкнуться с мраком. Психологические проблемы не выбирают по статусу или таланту. Важно помнить о том, как сложно бывает за кулисами, и проявлять больше сострадания к тем, кто однажды радовал нас своим талантом.

Авторы Сергей Трофимов