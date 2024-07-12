Стартовали работы по благоустройству территорий возле станции "Беговая" МЦД-4

В Москве начались работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции "Беговая" четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Основная задача проекта — улучшить доступность станции для транспорта и пешеходов, а также создать условия для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. Работы проводятся на улицах Беговой, Поликарпова и в 1-м Хорошёвском проезде.

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в зоне ограждения и временные дорожные знаки, обустроили удобные проезды и проходы. Сейчас идёт демонтаж асфальта, готовятся основания для новых тротуаров. В планах — замена почти 20 тысяч квадратных метров покрытия дорог и порядка 13 тысяч квадратных метров пешеходных зон.

В зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы и проезды. Сейчас ведётся демонтаж асфальта и подготовка оснований для обустройства новых тротуаров. Всего планируется заменить почти 20 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и около 13 тысяч квадратных метров в пешеходных зонах. Для автомобилистов оборудуют дополнительные парковочные карманы на 33 машино-места.

После окончания работ улучшится визуальный облик пространства, так как воздушные линии уберут в кабельную канализацию. При этом будет обеспечена безопасная эксплуатация коммуникаций. Старые фонари поменяют на современные энергоэффективные, установят и дополнительные светильники. Кроме того, нерегулируемые переходы оснастят опорами контрастного освещения, что сделает зебру и пешеходов на ней заметнее для водителей в тёмное время суток.

Немаловажным моментом является и озеленение. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, а также выложат более девяти тысяч квадратных метров газона.