Благоустройство территории Росбиотеха выполнено уже на 50%

Выполнена уже половина работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотеха) в Москве. Специалисты комплекса городского хозяйства реализуют проект создания биогорода.

Целью проекта является формирование образовательно-досугового пространства, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а жители города — посещать разные мероприятия и образовательные программы, а также заниматься спортом и просто отдыхать. Также планируется создать условия, чтобы результаты инновационных разработок можно было применять и демонстрировать.

В настоящее время специалисты обустраивают дорожки, монтируют систему наружного освещения, готовят основания под амфитеатр, спортивные площадки, сухой фонтан и летнюю террасу. По просьбе студентов территория станет функциональнее.

В рамках проекта будут созданы три зоны. Первая расположится во внутреннем дворе главного здания университета. Проходить туда смогут только студенты и преподаватели. Там установят павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с медиаэкраном и амфитеатром, обустроят зону отдыха и самоподготовки.

Вторая появится между зданиями А и В. На её территории обустроят спортивный мини-кластер, оборудуют гастропарк с местами для отдыха и в конце озеленят. Третья зона будет находиться между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом. Там появится универсальная площадка для игр с мячом и небольшая трибуна рядом. Помимо того, на территории Росбиотеха можно будет поиграть в настольный теннис и панна-футбол, позаниматься в воркаут-зоне и на силовых тренажёрах, отдохнуть на летней террасе и в зонах отдыха.

Таким образом, в результате благоустройства территории университета специалисты, преподаватели, студенты и горожане получат площадку со всей необходимой инфраструктурой, где им будут доступны актуальные знания о сохранении здоровья и здоровом образе жизни.