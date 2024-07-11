Певец Оскар стал женщиной и бомжует на Брайтон-Бич: Life.ru узнал о судьбе звезды нулевых Певец Оскар живёт в США без документов и бродяжничает на Брайтон-Бич 11 июля, 09:22 Так Оскар выглядел на пике славы: кадр из клипа на песню "Между мной и тобой". Обложка © YouTube / Simoncat67

Популярный в нулевые российский певец Оскар стал женщиной* и бродяжничает на Брайтон-Бич. Несмотря на это, автор хита "Между мной и тобой" не теряет надежды завоевать американскую аудиторию и даже начал записывать песни. О судьбе забытой звезды узнал SHOT.

Популярный в нулевые российский певец Оскар бродяжничает на Брайтон-Бич. Фото © SHOT

Популярный в нулевые российский певец Оскар бродяжничает на Брайтон-Бич. Фото © SHOT

Как рассказала телеграм-каналу сестра артиста, последнее время Шамиль (реальное имя певца) бродит по Брайтон-Бич и зависает в местных забегаловках. Семья оплатила ему квартиру, но что-то вновь манит его на улицу. Поклонники старого творчества Оскара предлагают ему помощь, но, по словам местных жителей, он берёт только деньги и сразу уходит. По словам сестры, артист лечился в психиатрической больнице, держать связь с ним непросто, ему постоянно кажется, что за ним следят. Живёт Оскар сейчас без документов.

Певец Оскар в образе женщины Скарлетт. Фото © wikipedia

Напомним, что певец Оскар прогремел в российском шоу-бизнесе в нулевые годы с хитом "Между мной и тобой". Позже артист переехал в США и в 2020 году объявил, что теперь он — женщина по имени Скарлетт. Однако она такой славы, как Оскар, не получила. Недавно певец вновь напомнил о себе, открыв новые странички в соцсетях под именем Джэмма. С подписью "суперзвезда в процессе" артист выкладывает песни о неразделённой любви на английском и русском языках.

Как ранее писал Life.ru, в откровенном интервью 45-летний артист объяснил, почему выбрал имя Скарлетт. По его словам, это своеобразная дань уважения героине романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром" Скарлетт О'Хара, которая вдохновила тогда ещё 13-летнего мальчика "быть сильным и не сдаваться".

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Авторы Александра Вишнякова