Топ-7 лучших корейских дорам, которые должен посмотреть каждый Корейские дорамы давно уже набирают популярность на мировом рынке киноиндустрии. С каждым годом у этого жанра появляется всё больше поклонников. Поэтому Life.ru подготовил подборку лучших корейских дорам, которые должен посмотреть каждый. 11 июля, 14:00 Какие дорамы смотреть онлайн летом 2024? Топ лучших дорам с русской озвучкой на Life.ru. Обложка © Кадр из фильма "Поцелуй демона" / Kinopoisk

Корейские дорамы — это телевизионные сериалы, производимые в Южной Корее. Они отличаются увлекательными сюжетами, часто с элементами романтики, драмы, комедии и волшебства. Корейские дорамы также известны своими красивыми пейзажами, модными костюмами актёров и высоким качеством производства. Корейцы часто обращают внимание на социальные и культурные вопросы, что делает их сериалы привлекательными для зрителей разных возрастов и национальностей. Какие дорамы стоит посмотреть летом 2024 года?

1. Дорама "Истинная красота"

В дораме "Истинная красота" поднимается проблема непринятия себя. Кадр из фильма "Истинная красота", режиссёр Ким Сан Хёп, сценаристы Ли Щи Ын, Яони / Kinopoisk

В Южной Корее внешняя привлекательность приобрела статус культовой ценности. Людям, не соответствующим стандартам красоты, сложно найти своё место в обществе, хорошую работу и верных друзей. Об этом как раз дорама "Истинная красота". Школьница Лим Джу Гён осознала, что её внешность не соответствует идеалу красоты. Тогда она становится мастером макияжа. Теперь девочку воспринимают как главную звезду школы, а два самых завидных старшеклассника борются за её внимание. Однако внутри себя Джу Гён чувствует одиночество и осознаёт, что, если убрать макияж, всё изменится.

2. Дорама "Что случилось с секретарём Ким?"

Посмотреть дораму "Что случилось с секретарём Ким?" нужно хотя бы для того, чтобы окунуться в сюжет, полный драмы и экшена. В течение многих лет Ким Ми Со исполняла обязанности секретаря в компании семьи Ли Ён Джуна. Всё это время она не только безупречно выполняла свои обязанности, но и терпела высокомерие и гордыню наследника семейного бизнеса. Однако даже её терпению пришёл конец. Ён Джун, несмотря на свою привлекательную внешность и отличное образование, обладает неприятным характером. По сюжету корейской дорамы герой привык, что Ми Со всегда находится рядом с ним. Узнав о намерении героини уволиться, Ли принимает неожиданное решение: предлагает девушке выйти за него замуж. Однако ни один из них не предвидит, как это предложение повлияет на их судьбы. Чем закончится дорама? Смотрите онлайн с друзьями и потом обсуждайте.

3. Почему стоит смотреть дораму "Пока ты спишь"

"Пока ты спишь" — мистическая корейская дорама о девушке с необычными способностями. Кадр из фильма "Пока ты спишь", режиссёры О Чхун Хван, Пак Су Джин, сценарист Пак Хе Рён / Kinopoisk

На первый взгляд Нам Хон Джу представляется как обычная девушка, помогающая своей матери в семейном ресторане. Однако у неё есть секрет, который знают лишь немногие: она видит смерть других людей в своих снах. Однажды в соседний дом переезжает новый прокурор Чон Джэ Чхан, человек амбициозный и нацеленный на успех. Он стремится к процветанию в карьере, но его жизнь омрачается встречей с давним врагом — Ли Ю Бомом. Ранее Ли был учителем Чон Джэ Чхана, но из-за конфликта их дружба прервалась. Придётся посмотреть дораму до конца, чтобы узнать, как спустя много лет герои объединили усилия для того, чтобы сны Хон Джу не сбывались в реальности.

4. Дорама "Параллельные миры"

Когда говорят о параллельных мирах, люди обычно представляют себе другую реальность, где живут люди такого же вида, как и они. А что, если всё совсем по-другому? В сюжете дорамы рассказывается о необычном романе между хирургом О Ён Джу и Кан Чхолем. История становится ещё более интересной, поскольку Кан Чхоль — вымышленный персонаж из комиксов W. Их пути пересекаются при таинственных обстоятельствах.

5. Почему стоит смотреть дораму "Наследники"

Деньги или любовь — вот главный вопрос дорамы "Наследники", смотреть онлайн которую можно в Интернете. Кадр из фильма "Наследники", режиссёры Кан Щин Хё, Пу Сон Чхоль, сценарист Ким Ын Сук / Kinopoisk

Почему стоит посмотреть дораму "Наследники"? Эта история не оставит равнодушным никого! На первый взгляд герои кажутся обычными школьниками, однако на деле всё не так. Они представители наиболее состоятельных семей в мире. Уже сегодня эти дети осведомлены о том, что в будущем они займут места своих родителей. В настоящее время их основной целью является получение удовольствия. Несмотря на широкие возможности, большая часть их жизни всё же находится под контролем родителей. Единственное, что остаётся неподвластным кому-либо в этом мире, — это истинная любовь.

6. Дорама "Отель "Дель Луна"

Этот сериал считается классикой и одним из лучших среди всех дорам. По сюжету "Дель Луна" — прекрасный отель, который переходит под управление Ко Чхан Сона. Молодой человек оказывается здесь в довольно загадочных обстоятельствах. Владелица заведения, холодная, властная и даже жестокая Чжан Ман Воль, плохо обращается не только с персоналом, но и с гостями. Её поведение обусловлено проклятием, наложенным на героиню тысячу лет назад. Если внимательно смотреть дораму, можно заметить, что Чхан Сон быстро осознаёт, что постояльцы отеля — не обычные люди, а настоящие призраки. Похоже, судьба привела молодого человека сюда неслучайно.

7. Почему стоит смотреть дораму "Поцелуй демона"

Главный герой дорамы "Поцелуй демона" Бон Сук — настоящий демон, который мечтает стать человеком. Кадр из фильма "Поцелуй демона" / Kinopoisk

По сюжету дорамы Бон Сук — существо, проживающее среди людей уже более 150 лет. Всё это время его единственная мечта — превратиться в настоящего человека. Однако для этого необходимо принять десять поцелуев. После каждого Бон Сук всё лучше понимает людей и их желания. В один прекрасный день герой встречает очаровательную девушку, которая испытывает глубокую неприязнь к своим согражданам. Её единственное желание — чтобы все они исчезли. Демон влюбляется в эту девушку, и его стремление стать человеком усиливается. Но смогут ли они быть вместе? Уверены, концовка дорамы, смотреть которую вы будете взахлёб, вас поразит.

Южная Корея действительно снимает стоящие проекты, которые по популярности не уступают даже турецким мелодрамам. Эти семь дорам точно затянут вас надолго, так что не теряйте времени и скорее начинайте просмотр! Ранее Life.ru подготовил тест, в котором нужно угадать советский фильм по постеру. А вы помните их?

Авторы Дана Третьякова