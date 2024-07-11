В Зеленограде благоустроят две зоны отдыха В Зеленограде продолжатся работы по благоустройству. Рядом с прудом Быково Болото создадут единый спортивный кластер, а у Школьного озера обновят пляж. Об этом в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 11 июля, 11:09 В Зеленограде благоустроят зоны отдыха. Обложка © mos.ru

Пруд Быково Болото: единый спортивный кластер и реабилитация водоёма

Зону отдыха у пруда Быково Болото последний раз благоустраивали в 2017 году, но инфраструктура снова требует обновления.

В ходе благоустройства существующее зонирование сохранится. На месте имеющихся спортивных зон создадут единый кластер с площадками для различных видов спорта. Помимо теннисного корта и скейт-парка установят тренажёры для воркаута, обустроят пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместят поле для мини-футбола. Детей порадует обновлённая площадка с современными игровыми комплексами и качелями.







Специалисты Мосводостока проведут реабилитацию водоёма: уберут иловые отложения со дна и углубят его, а также отремонтируют конструкции береговых полос. Кроме того, сформируют устойчивую самоочищающуюся экосистему пруда. Для этого будут созданы зоны биоплато. В них высадят разные виды водной растительности.

Школьное озеро: обновлённая пляжная зона и космический корабль для детей

Школьное озеро — любимое место отдыха жителей Зеленограда разных возрастов. Здесь занимаются спортом, купаются и загорают, гуляют с собаками, рыбачат и устраивают пикники.





Специалисты Мосводостока проведут реабилитацию водоёма. Попутно очистят пляж от камыша и ила, укрепят берега. Мост через плотину реконструируют. Его сделают шире и увеличат сеть прогулочных дорожек.

Пляжную зону расширят, оборудуют её удобными лежаками под навесами и раздевалками, сделают площадку с летним кафе, обновят прогулочные дорожки. Кроме того, установят новый спасательный пункт с вышкой и обустроят место для размещения медиков. Для любителей волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и роликов появятся спортивные площадки.

Для детей построят сказочный дворец и космический корабль со спиральными лестницами, горками, лазалками, световыми элементами, качелями-гнёздами под яркими навесами. В южной части территории обустроят научно-тематическую площадку с интерактивными элементами ("Слушай город", "Электрическая цепь", "Азбука Морзе", "Береговой маяк").





На берегу озера поставят необычные круглые лавочки с навесами, под которыми можно спрятаться от солнечных лучей в жаркие дни, крытые качели, беседки и удобные деревянные скамьи. Там же появится фотозона "Сердце". Для проведения мероприятий под открытым небом разместят сцену с лавочками для зрителей.

Кроме того, сделают место для игр и тренировок собак: установят барьеры, трубу, трамплины, лабиринт и многое другое.

На территории установят дополнительное освещение, чтобы отдыхать у озера было приятно и осенними вечерами.

Создание комфортной городской среды - в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина