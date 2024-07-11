Опубликована расширенная деловая программа форума "Здоровое общество – 2024" Организаторы мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс "Здоровое общество" при поддержке Минздрава РФ. 11 июля, 15:26 Обложка © Telegram / Здоровое общество

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Оно включает в себя два тематических трека: "Медицина для активного долголетия" и "Ключевые составляющие здорового образа жизни". Также 25 июля 2024 года на полях форума "Здоровое общество – 2024" при поддержке Совета Евразийского женского форума состоится I форум "Женщины за здоровое общество".

Как отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, один из векторов, который лег в основу программы форума "Здоровое общество – 2024", – это заявленный Владимиром Путиным курс на увеличение продолжительности здоровой активной жизни россиян.

Форум объединит ведущих экспертов индустрии здоровья, представителей государственной власти, профессионального сообщества и лидеров мнений в сфере охраны здоровья для развития сотрудничества, продвижения новых подходов в области активного долголетия и повышения качества жизни граждан. Повестку Форума сформируют вопросы повышения продолжительности жизни, ментального здоровья, популяризации ценностей здорового образа жизни, культуры массового спорта, правильного питания и комплексного подхода к сотрудничеству во имя здоровья и благополучия человека. Только объединив усилия, можно достичь настоящего прогресса. Антон Кобяков.

В трек «Медицина для активного долголетия» вошли такие сессии, как: «Заглянуть за грань возможного: можно ли „заморозить“ процессы старения»,

«Инвестиции в здоровье человека будущего»,

«Комплексный подход к сотрудничеству во имя здоровья и благополучия человека»,

«Кто они, медицинские кадры будущего?»,

«Только вместе. Врачи и пациенты против диабета»,

«Как предотвратить развитие заболеваний в современном мире? Век живи, век учись жить здорово»,

«ЗОЖ на рабочих местах: роль социально ответственного бизнеса в формировании здорового общества»,

«Технологии здоровьесбережения как ответ на глобальные вызовы современности»,

«На шаг впереди. Инновации в фармацевтике, определяющие наше будущее».

В трек «Ключевые составляющие здорового образа жизни» вошли сессии «Актуальные вопросы нейронутрициологии. Каким должен быть рацион питания современного человека?», «Движение равно жизнь», «Культура питания в России: привычка или традиция?».

В рамках трека состоится открытый диалог с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко «То, что Министр прописал», а также мастер-класс «Тренды, меняющие нашу жизнь» и арт-перформанс «Искусство как лекарство», который будет проходить в сопровождении инструментального оркестра. В процессе арт-перформанса директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представит доклад на тему того, как именно нейронаука объясняет влияние терапии искусством на здоровье человека, можно ли использовать искусство как полноценное лекарство и профилактировать с его помощью заболевания.

Пленарная сессия форума под названием "Как найти ключ к долгой, здоровой и счастливой жизни?" посвящена новому национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Модератором пленарного заседания выступит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

I форум "Женщины за здоровое общество"– мероприятие, которое объединит женщин-лидеров со всей страны, занятых в социальной сфере и отрасли здравоохранения, а также женщин-амбассадоров ценностей здорового образа жизни и имеющих перспективные проекты по улучшению качества жизни населения для решения новых задач, которые стоят сейчас перед обществом. Среди этих направлений – защита материнства и детства, продвижение здорового образа жизни, борьба со стрессом, табакокурением и алкоголизмом, укрепление здоровья трудоспособного населения и профилактика заболеваний. Каждая участница Форума является организатором локальной, региональной, федеральной или международной инициативы по сохранению здоровья в различных аспектах.

В деловую программу форума "Женщины за здоровое общество" вошли такие сессии как: «Здоровая семья как основа политики народосбережения»,

«Стресс и здоровье в цифровую эпоху»,

«Социальные проекты, меняющие жизнь к лучшему»,

«Разговор по душам. Какой себя видит женщина в здоровом обществе?».

Авторы Алексей Берковиц