Эксперты ЭИСИ: Россия — драйвер многополярного мира Отношения России с мировым сообществом основаны на национальных интересах и принципах взаимоуважения. К такому выводу пришли участники круглого стола "Будущее многополярного мира и роль России", который сегодня провёл Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). 11 июля, 16:12 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе недавнего визита в Москву. Обложка © Life.ru

Наша страна, как и многие другие, прежде всего — участники БРИКС и ШОС, выступают против попыток Запада вмешиваться в дела суверенных государств и сталкивать страны для собственной выгоды. В этом и заключается новый миропорядок.

Россия препятствует насаждению ценностей "новой этики" на своей территории, рассказал в своём выступлении политолог Александр Асафов. Тем самым наша страна сводит на нет попытки поддержания однополярного западо-центричного мироустройства.

"Мир гегемона остался в прошлом, несмотря на то, что за него инерционно цепляется так называемый Коллективный Запад. Мы видим конструктивную, дружескую повестку в Африке, в Латинской Америке", — отметил он.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул особую роль Китая в построении многополярного мира. Действительно, в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, прямо говорится о том, что Россия и Китай намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира.

Базис — экономические отношения, здесь мы видим гигантский прогресс. Мы видим рост как экспорта, так и импорта. В этом еще один важный принцип взаимодействия, который подчеркивает товарищ Си — придерживаться обоюдного выигрыша. Мы друг другу добавляем силы, мощи, потенциала. Особенность наших отношений в том, что мы успешно разрешаем возникающие вопросы, от этого отношения становятся только крепче. Наши геополитические интересы будут многие десятилетия очень близки друг другу и в контексте борьбы с гегемонией Запада, и в создании справедливого миропорядка, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Другим важным мировым игроком стала Индия, которая несмотря на западное давление продолжает вести независимую политику в интересах собственного развития и процветания. Руководитель Сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов напомнил о том давлении, которое оказывали на Индию, когда она вела с Россией переговоры по нефти. Те поставки, которые есть сейчас, это достижения России и Индии. Кроме того, это страна участвует вместе с нами в строительстве атомной станции в Бангладеше.

"Это иной уровень взаимоотношений. Когда Моди приехал в Россию, он встречался и с диаспорой. Во время этой встречи он обозначил видение многополярного мира. Он сказал, что интересы и отношения с Россией полностью соответствует ценностям многополярного мира. В документах, которые подписали Моди и Путин, сказано, что неделимая глобальная безопасность — общая цель в отличие от блока НАТО, где безопасность постулируется эксклюзивно для стран-членов", — указал Топычканов.

Латинская Америка, по мнению экспертов, также не хочет жить внутри "европейских нарративов" и им подчиняться. Их позицию определяет, во-первых, экономика, во-вторых, их собственные взгляды.

Латинская Америка не находится в приоритете у США, приоритет — Китай, считает Евгений Минченко. Видео © ЭИСИ

Латинская Америка не находится в приоритете у США. В Бразилии и в Аргентине отношения с США не простые. В Бразилии Силва проводит довольно независимую внешнюю политику и показывает, что готов играть в историю с многополярностью. Венесуэла — источник достаточно дешевой и необходимой нефти. Большая игра ведется вокруг Кубы, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

В то время, как Россия укрепляет дипломатические отношения со странами Африки, Запад полностью утрачивает там свое влияние, отмечают эксперты. Россия не навязывает новую зависимость, а экспортирует суверенитет.

"Централизации в Африке нет, им чужды идеи монополярного мира, и в этом смысле они — наши союзники. Африка представляет для Европы и Запада ресурсную базу. Наш же вклад в продовольственную безопасность и суверенитет только растет, несмотря на попытки Запада помешать нашим связям, торговле", — отметил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

Важную роль в построении многополярного мира играют и интеграционные объединения. Так, на базе ШОС и БРИКС могут возникать новые международные институты, которые в перспективе станут альтернативами существующим западным институциям.

БРИКС и ШОС могут стать базами, фундаментами, на которых могут возникнуть многочисленные новые институты, например, и новый электоральный институт как альтернативы БДИПЧ ОБСЕ. Сама перспектива альтернативы делает платформы привлекательными. Мы много говорим о переходе от однополярной системы к многополярной, и конкретику в этом вопросе создают как раз подобные институции. Безусловно и БРИКС, и ШОС очень привлекают к участию», член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

Участники круглого стола резюмировали, что президент России Владимир Путин меняет мир к лучшему, он строит новое справедливое мироустройство, в котором не будет места единому гегемону, навязывающему всем свои правил игры.

Авторы Марина Фещенко