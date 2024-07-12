Надёжнее, удобнее, быстрее: Москвичам рассказали, как цифровизация меняет столичную медицину

В Москве продолжается цифровизация системы здравоохранения. В начале проекта столичные власти планировали лишь решить проблему очередей и навести порядок в поликлиниках, но очень скоро стало понятно, что внедрение цифровых технологий заметно повышает качество диагностики и лечения людей, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице уже немало удалось сделать в рамках цифровизации здравоохранения. Так, например, замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единый цифровой контур московского здравоохранения — единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). В ней собраны записи к врачам, медкарты пациентов, плановые и экстренные госпитализации, назначения, рецепты, прививки, результаты исследований и анализов и многое другое.

На следующем этапе столичная медицина внедрила электронный документооборот. Сейчас такой формат используют во всех городских поликлиниках, скорой помощи и 17 больницах. В ближайшие полгода число цифровых стационаров превысит 30. Также к ЕМИАС постепенно присоединяются федеральные клиники, в которых ежегодно получают медицинскую помощь тысячи жителей столицы.

Параллельно ведётся развитие цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают московским врачам.

Флагманским проектом цифровой трансформации здравоохранения столицы считается компьютерное зрение. Столичным врачам доступно более 50 сервисов, помогающих выявлять признаки онкологии, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и других недугов (всего 37 разных заболеваний). Точность диагностики алгоритмов превышает 95%. Нейросети обработали уже более 12 миллионов снимков.

С мая этого года сервисы стали самостоятельно анализировать флюорографии и рентгеновские снимки органов грудной клетки в поликлиниках. Если ИИ не выявил никаких патологий, то результаты автоматически включаются в электронную медкарту. При этом пока заключения нейросети проверяют врачи, в дальнейшем искусственный интеллект сможет работать автономно.

Для автоматической расшифровки ЭКГ ИИ применяется с 2022 года. Это существенно повышает качество исследований и уменьшает время постановки диагноза буквально до нескольких минут. Получив заключение, врач может либо согласиться с ним, либо внести необходимые правки.

Система поддержки принятия врачебных решений функционирует во всех взрослых поликлиниках столицы. Сервис анализирует информацию о жалобах, анамнезе с учётом пола и возраста пациента и рекомендует специалисту три наиболее вероятных предварительных диагноза, а также предлагает пакет необходимых исследований и консультаций. При постановке окончательного диагноза нейросеть изучает жалобы на здоровье, протоколы осмотров, результаты анализов и исследований за последние два года. Однако финальное решение всегда за доктором.

В распределении пациентов в стационарах врачам приёмных отделений помогает цифровая триаж-система. В зависимости от срочности оказания помощи и тяжести состояния больных направляют в зелёную, жёлтую или красную зоны. Помимо того, в мае в приёмных отделениях начала работать система дашборд. Специальная программа автоматически систематизирует необходимую информацию, которая представлена в удобном и понятном формате и регулярно обновляется в режиме онлайн. Благодаря этому главврачам и заведующим стало проще контролировать соблюдение требований нового стандарта экстренной помощи.

В каждой из цифровых клиник доступен сервис "Цифровая реанимация", позволяющий перевести в электронный формат карту интенсивной терапии — основной медицинский документ контроля в отделении реанимации и интенсивной терапии, который показывает результаты наблюдения за состоянием пациента.

Внедрение цифровых сервисов в патоморфологии позволило открыть новую технологическую эру в диагностике онкозаболеваний.

"Лаборатории онкологических клиник Москвы объединены в единый цифровой контур. Цифровые изображения заменили стёкла с биоматериалом. Благодаря этому время на диагностику онкозаболеваний сократилось на 20%, а точность значительно возросла. Цифровые образы аккумулируются в единой базе, со временем она станет основой для разработки интеллектуальных сервисов автоматизированной диагностики различных видов опухолей", — пояснил Сергей Собянин.

Стоит отметить, что не все цифровые сервисы сделаны для удобства врачей. Так, например, цифровые справки о болезни существенно упростили жизнь родителям. Документы формируются в ЕМИАС и доступны онлайн лечащим врачам и медработникам образовательных учреждений в системе "ЕМИАС. Школа". Аналогичным образом формируется и детская медкарта для образовательных учреждений. Работающим москвичам тоже стало проще, ведь, чтобы закрыть больничный, больше не нужно ходить в поликлинику. При отсутствии жалоб на здоровье электронный листок нетрудоспособности закрывают дистанционно и направляют работодателю.

Также время врачей и пациентов экономит умный чат-бот, который собирает жалобы на самочувствие после записи в поликлинику. Не так давно в пилотном режиме начал работать новый СМС-сервис, помогающий горожанам узнавать о самочувствии члена семьи, находящегося в реанимации.