Опубликовано видео первых секунд после крушения самолёта SSJ в Подмосковье
В Сети появилось видео, как утверждается, первых секунд после крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны Подмосковье.
Первые секунды после крушения самолёта SSJ в Подмосковье. Видео © Telegram/МК: срочные новости
Напомним, ранее стало известно, что экстренные службы проверяют сообщения о падении пассажирского самолёта в Подмосковье. Позже источник SHOT подтвердил сообщения о катастрофе. Официальных данных пока не поступало.
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Видео © Telegram/МК: срочные новости