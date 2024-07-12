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12 июля, 12:42
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Опубликовано видео первых секунд после крушения самолёта SSJ в Подмосковье

В Сети появилось видео, как утверждается, первых секунд после крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны Подмосковье.

Первые секунды после крушения самолёта SSJ в Подмосковье. Видео © Telegram/МК: срочные новости

Напомним, ранее стало известно, что экстренные службы проверяют сообщения о падении пассажирского самолёта в Подмосковье. Позже источник SHOT подтвердил сообщения о катастрофе. Официальных данных пока не поступало.

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Видео © Telegram/МК: срочные новости

Александра Вишнякова
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