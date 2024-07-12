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12 июля, 12:49

Три человека погибли при крушении Sukhoi Superjet в Подмосковье

Три человека погибли при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100NEW-95. По данным SHOT, это экипаж с пилотами-тестировщиками, которые были на борту.

Первые секунды после крушения самолёта в Подмосковье. Видео © SHOT

Напомним, ранее стало известно, что экстренные службы проверяют сообщения о падении пассажирского самолёта в Подмосковье. Позже источник SHOT сообщил, что Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Очевидцы рассказывают, что пилот увёл самолёт в лесной массив. Там произошёл взрыв.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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