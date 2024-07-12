Крушение Sukhoi Superjet в Подмосковье: Что известно

Днём 12 июля СМИ сообщили о крушении пассажирского самолёта в Подмосковье. Оказалось, что речь идёт о Sukhoi Superjet 100 New-95, на борту которого было трое членов экипажа. Что известно о ЧП к этой минуте — в материале Life.ru.

Первые секунды после крушения самолёта в Подмосковье. Видео © SHOT

Около 15:35 мск появилась информация о том, что экстренные службы проверяют сообщения о падении пассажирского самолёта в районе Коломны в Подмосковье. Спасателям позвонили минимум пять жителей Московской области и рассказали о падении, предположительно, лайнера Sukhoi Superjet.

Позже источник SHOT сообщил, что Sukhoi Superjet 100 New-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. В результате погибло трое членов экипажа, которые были на борту. Очевидцы рассказывают, что пилот увёл самолёт в лесной массив.

По уточнённой информации, рухнувший суперджет "Газпромавиа" вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково. Место падения — в районе деревни Апраксино, в 20 километрах от точки взлёта.